Доллар стремительно дорожает: за сколько можно купить и продать валюту 3 ноября

Всего за пару дней доллар подорожал больше чем на гривню.

Если в среду, 2 октября, Нацбанк установил официальный курс на уровне 24,56 грн за доллар, то на 3 октября официальный курс гривни установлен НБУ на уровне 24,8598 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, национальная валюта подешевела на 30 копеек.

Официальные курсы гривни по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

О том, как будет меняться национальная валюта в ноябре, читайте в материале «Телеграфа»: Ждать ли доллара по 30?