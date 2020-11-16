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Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 16 ноября

Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине 16 ноября
09:45 Сегодня Телеграф

Как сообщает Нацбанк, в понедельник, 16 ноября, 1 доллар стоит 28 гривен 12 копеек. Это на 8 копеек меньше по сравнению с курсом, который был установле в пятницу 13 ноября.

Официальный курс валют на 16 ноября 2020 года:

  • 100 долларов США - 2811 грн (28,11 за доллар, -8 коп.)

  • 100 евро - 3321 грн (33,21 за евро, -5 коп.)

  • 100 российских рублей - 362 грн (3,62 за 10 рублей, -2 коп.)

  • 100 польских злотых - 739 грн (7,39 за злотый, -2 коп.)

Курс валют на межбанке

На межбанковском рынке на 16.11.2020 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 28,11 / 28,12

  • евро (покупка / продажа) - 33,22 / 33,23

  • рубль (покупка / продажа) - 0,3619 / 0,3624

 

Курс валют на черном рынке

На черном рынке на 16.11.2020 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 28,26 / 28,30

  • евро (покупка / продажа) - 33,20 / 33,30

  • рубль (покупка / продажа) - 0,359 / 0,363

Как вторая волна коронавируса может отразиться на курсе доллара, читайте в материале "Телеграфа": Угроза импичмента и новый карантин: что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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