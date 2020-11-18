Биткоин резко подорожал: сколько сейчас стоит самая известная криптовалюта

Биткоин продолжает ставить рекорды. Стоимость первой мировой криптовалюты впервые с 2017 года перевалила за отметку в $18 000.

Об этом сообщает Reuters.

Тогда же - в декабре 2017 года - был установлен исторический максимум. Стоимость криптовалюты превысила $20 000.

Всего за день 18 ноября стоимость биткойна выросла более чем на $1000. На протяжении дня цена криптовалюты достигала $18 254.

"Не исключено, что криптовалюта достигнет своего исторического максимума в 20 000 долларов в канун Рождества", - отмечает издание.