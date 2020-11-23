После выходных доллар и евро ощутимо подорожали: курс валют в Украине на 23 ноября

По состоянию на 23 ноября ситуация на валютном рынке следующая: доллар и евро продолжают идти вверх. Гривна слабеет, на этом фоне растут и другие иностранные валюты. По сравнению из 20 ноября доллар подорожал на 10 копеек, а евро стало аж на 19 копеек больше.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
( курс ориентировочный, поскольку физлица не могут покупать валюту по курсу Нацбанка).
О том, упадет ли резко гривна "Телеграф" узнавал у финансовых аналитиков и экономистов. Подробнее читайте в материале: Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов