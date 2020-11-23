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После выходных доллар и евро ощутимо подорожали: курс валют в Украине на 23 ноября

После выходных доллар и евро ощутимо подорожали: курс валют в Украине на 23 ноября
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф

По состоянию на 23 ноября ситуация на валютном рынке следующая: доллар и евро продолжают идти вверх. Гривна слабеет, на этом фоне растут и другие иностранные валюты. По сравнению из 20 ноября доллар подорожал на 10 копеек, а евро стало аж на 19 копеек больше.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Официальный курс валют на 23 ноября 2020 года:

( курс ориентировочный, поскольку физлица не могут покупать валюту по курсу Нацбанка).  

  • Долар - 28,3553,
  • Евро - 33,6266,
  • Рубль - 3,7255,
  • Польский злотый - 7,5303,
  • Английский фунт стерлингов -37,6034,
  • Швейцарский франк - 31,1169.

О том, упадет ли резко гривна "Телеграф" узнавал у финансовых аналитиков и экономистов. Подробнее читайте в материале: Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Украина, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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