Доллар будет дешеветь: сколько стоит валюта 7 декабря и какого курса ожидать дальше

На утро 7 декабря в Украине снова обновился курс валют: гривна немного укрепилась.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом за 6 декабря, доллар и евро немного подешевели, гривна немного укрепила свои позиции.

Официальный курс валют НБУ на пятницу 7 декабря:

100 долларов США - 2829 грн (28,29 за доллар)

долларов США - грн (28,29 за доллар) 100 евро - 3438 грн (34,38 за евро)

евро - грн (34,38 за евро) 100 российских рублей - 38,1 грн (3,81 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3,81 за 10 рублей) 100 польских злотых - 768 грн (7,68 за злотый)

В то же время стоит обратить внимание, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности покупать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Что будет с курсом доллара в Украине?

В ближайшее время доллар может подешеветь с 28,5 до 28,2 грн/$, рассказал в комментарии Obozrevatel старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, сейчас гривна укрепляется на фоне усиления оптимистичных настроений на рынке. Аппетит к рисковым активам растет благодаря надеждам на скорое улучшение эпидемиологической обстановки. Дело в том, что в Великобритании уже одобрили вакцину от коронавируса от Pfizer и планируют начать ее использование с начала следующей недели. В США надеются получить соответствующее одобрение от регуляторов к середине декабря.

А тем временем, аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер также считает, что доллар может подешеветь на рынке до 28,2 грн/$.

Он считает, что высокая вероятность нового раунда поддержки американской экономики с одной стороны увеличивает шансы на более быстрое восстановление глобального ВВП, а с другой – мотивирует инвесторов продавать доллары и перекладывать капитал в более доходные инструменты развивающихся стран. Дело в том, что в условиях падения бюджетных поступлений подобные стимулы возможны только за счет роста долговых обязательств.

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