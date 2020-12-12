После выходных гривне обещают укрепление: каким будет курс валют 14 декабря

Национальный банк Украины на понедельник, 14 декабря, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28 гривны за доллар, то есть гривна укрепилась на 0, 08 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 33,9 грн / евро, то есть гривна укрепила старые позиции к евро по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс валют Нацбанка на 14 декабря:
Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности поприобретать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
Напомним, что за последние 7 дней в Украине изменился курс валют: доллар с евро пошли на снижение в то время как рубль и злотый значительных изменений в цене не показали.