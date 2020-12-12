После выходных гривне обещают укрепление: каким будет курс валют 14 декабря

Национальный банк Украины на понедельник, 14 декабря, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28 гривны за доллар, то есть гривна укрепилась на 0, 08 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 33,9 грн / евро, то есть гривна укрепила старые позиции к евро по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс валют Нацбанка на 14 декабря:

100 долларов США - 2800 грн (28 за доллар)

100 евро - 3390 грн (33,9 за евро)

100 российских рублей - 38,2 грн (3,82 за 10 рублей)

100 польских злотых - 763 грн (7,63 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не имеют возможности поприобретать валюту, а только могут отследить тенденции на рынке валют Украины, в то же время цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

Напомним, что за последние 7 дней в Украине изменился курс валют: доллар с евро пошли на снижение в то время как рубль и злотый значительных изменений в цене не показали.