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Что будет с долларом в 2021 году? Прогноз экономиста

Что будет с долларом в 2021 году? Прогноз экономиста
07:32 Сегодня Телеграф

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ спрогнозировал для «Телеграфа», что и почему ждет гривну в 2021 году. 

«Гривна будет более-менее благополучна. Никаких фундаментальных причин, чтобы она девальвировала, нет. В частности, сыграет свою роль восстановление экономики, которое будет происходить на фоне низкой статистической базы этого года», – считает эксперт. 

По мнению Алексея Куща, можно говорить о комбинации нескольких факторов, которые будут влиять на девальвацию или укрепление гривны.

«К фактору девальвации следует отнести рост импорта, который будет происходить в результате восстановление экономики. А также - рост платежеспособности населения и бизнеса. Плюс - видим рост цен на энергоносители. Нефть впервые с марта торгуется более 50 долларов за баррель. Импортные энергоресурсы точно подорожают. И это - тоже фактор в сторону девальвации. Еще момент - с 1 января меняются условия транзитного договора с РФ по транспортировке газа. Так что импортная выручка от транзита тоже может незначительно сократиться», – поясняет эксперт. 

К факторам стабильности гривны Алексей Кущ относит рост экспорта (восстановление в сегменте горно-металлургического комплекса). 

«Восстановление мировой экономии будет тянуть за собой рост цен на металл, – подчеркивает эксперт. – Цена на сельхозпродукцию тоже будут на достаточно высоком уровне. Может произойти реинкарнация пирамиды облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ставки доходности могут повыситься с нынешних 10-11% до 14-15%. Это способствует возвращению нерезидентов на украинский рынок ОВГЗ. Резкого укрепления нацвалюты не будет, но она может стать крепче к доллару на 1 гривну». 

Эксперт прогнозирует в следующем году коридор в 27-29 грн/долл. Летом, по его мнению, будет укрепление до 27 грн, к концу года - девальвация до 29. 

«Политические факторы вряд ли будут влиять на курс, – размышляет Алексей Кущ. – Всё еще достаточно высокий рейтинг Зеленского расхолаживает его предпринимать те или иные резкие шаги, включая перезагрузку парламента. А относительная политическая стабильность – это и относительно стабильный курс гривны». 

Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует небольшое удешевление доллара в ближайшие дни.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Гривна, Доллар, Курс валют, Курс доллара, Александр Кущ.

Автор:

Телеграф
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