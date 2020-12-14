Что будет с долларом в 2021 году? Прогноз экономиста

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ спрогнозировал для «Телеграфа», что и почему ждет гривну в 2021 году.
«Гривна будет более-менее благополучна. Никаких фундаментальных причин, чтобы она девальвировала, нет. В частности, сыграет свою роль восстановление экономики, которое будет происходить на фоне низкой статистической базы этого года», – считает эксперт.
По мнению Алексея Куща, можно говорить о комбинации нескольких факторов, которые будут влиять на девальвацию или укрепление гривны.
«К фактору девальвации следует отнести рост импорта, который будет происходить в результате восстановление экономики. А также - рост платежеспособности населения и бизнеса. Плюс - видим рост цен на энергоносители. Нефть впервые с марта торгуется более 50 долларов за баррель. Импортные энергоресурсы точно подорожают. И это - тоже фактор в сторону девальвации. Еще момент - с 1 января меняются условия транзитного договора с РФ по транспортировке газа. Так что импортная выручка от транзита тоже может незначительно сократиться», – поясняет эксперт.
К факторам стабильности гривны Алексей Кущ относит рост экспорта (восстановление в сегменте горно-металлургического комплекса).
«Восстановление мировой экономии будет тянуть за собой рост цен на металл, – подчеркивает эксперт. – Цена на сельхозпродукцию тоже будут на достаточно высоком уровне. Может произойти реинкарнация пирамиды облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ставки доходности могут повыситься с нынешних 10-11% до 14-15%. Это способствует возвращению нерезидентов на украинский рынок ОВГЗ. Резкого укрепления нацвалюты не будет, но она может стать крепче к доллару на 1 гривну».
Эксперт прогнозирует в следующем году коридор в 27-29 грн/долл. Летом, по его мнению, будет укрепление до 27 грн, к концу года - девальвация до 29.
«Политические факторы вряд ли будут влиять на курс, – размышляет Алексей Кущ. – Всё еще достаточно высокий рейтинг Зеленского расхолаживает его предпринимать те или иные резкие шаги, включая перезагрузку парламента. А относительная политическая стабильность – это и относительно стабильный курс гривны».
Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует небольшое удешевление доллара в ближайшие дни.
Автор: Андрей Питонов