Что будет с долларом в 2021 году? Прогноз экономиста

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ спрогнозировал для «Телеграфа», что и почему ждет гривну в 2021 году.

«Гривна будет более-менее благополучна. Никаких фундаментальных причин, чтобы она девальвировала, нет. В частности, сыграет свою роль восстановление экономики, которое будет происходить на фоне низкой статистической базы этого года», – считает эксперт.

По мнению Алексея Куща, можно говорить о комбинации нескольких факторов, которые будут влиять на девальвацию или укрепление гривны.

«К фактору девальвации следует отнести рост импорта, который будет происходить в результате восстановление экономики. А также - рост платежеспособности населения и бизнеса. Плюс - видим рост цен на энергоносители. Нефть впервые с марта торгуется более 50 долларов за баррель. Импортные энергоресурсы точно подорожают. И это - тоже фактор в сторону девальвации. Еще момент - с 1 января меняются условия транзитного договора с РФ по транспортировке газа. Так что импортная выручка от транзита тоже может незначительно сократиться», – поясняет эксперт.