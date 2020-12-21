После выходных доллар с евро подорожали: курс валют 21 декабря

На утро понедельника 21 декабря, в Украине снова обновился курс валют: доллар с евро слегка подорожали.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый понедельник заметен незначительный рост цены на доллар с евро. В то же время за прошедший месяц наблюдается тенденция на падение доллара.
Официальный курс валют Национального банка на 21 декабря:
Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не могут покупать валюту. Эти данные только указывают на тенденции и изменения на рынке валют Украины, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.
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