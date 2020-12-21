После выходных доллар с евро подорожали: курс валют 21 декабря

На утро понедельника 21 декабря, в Украине снова обновился курс валют: доллар с евро слегка подорожали.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Стоит отметить, что в сравнении с курсом валют в прошлый понедельник заметен незначительный рост цены на доллар с евро. В то же время за прошедший месяц наблюдается тенденция на падение доллара.

Официальный курс валют Национального банка на 21 декабря:

100 долларов США - 2782 грн (27.82 за доллар)

долларов США - грн (27.82 за доллар) 100 евро - 3410 грн (34.10 за евро)

евро - грн (34.10 за евро) 100 российских рублей - 37,8 грн (3.78 за 10 рублей)

российских рублей - грн (3.78 за 10 рублей) 100 польских злотых - 761 грн (7.61 за злотый)

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не могут покупать валюту. Эти данные только указывают на тенденции и изменения на рынке валют Украины, а следовательно цена за покупку и продажу в обменниках будет слегка отличаться.

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