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Госбюджет-2021 подписан Зеленским

Госбюджет-2021 подписан Зеленским
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на следующий год. 

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. 

Документом предусмотрены поступления в размере 1,084 триллиона гривен, а расходы на уровне 1,320 триллиона. 

Предельный дефицит определен в сумме 246,6 миллиардов гривен. 

В сообщении отмечаются расходы на оборону в размере 267 миллиардов гривен, а на здравоохранение в почти 160 миллиардов. 

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Кроме того, указывается, что с 1 января минимальная зарплата возрастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря до 6,5 тысяч. 

Напомним, госбюджет на 2021 год был принят Верховной Радой 15 декабря, за него проголосовали 289 нардепов.

Отметим, что госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако в виду отсутствия необходимого числа нардепов в зале, его не приняли.

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Госбюджет, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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