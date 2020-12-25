Госбюджет-2021 подписан Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на следующий год.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документом предусмотрены поступления в размере 1,084 триллиона гривен, а расходы на уровне 1,320 триллиона.

Предельный дефицит определен в сумме 246,6 миллиардов гривен.

В сообщении отмечаются расходы на оборону в размере 267 миллиардов гривен, а на здравоохранение в почти 160 миллиардов.

Кроме того, указывается, что с 1 января минимальная зарплата возрастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря до 6,5 тысяч.

Напомним, госбюджет на 2021 год был принят Верховной Радой 15 декабря, за него проголосовали 289 нардепов.

Отметим, что госбюджет на 2021 год был принят в первом чтении 5 ноября. На рассмотрение его отправили еще в сентябре, однако в виду отсутствия необходимого числа нардепов в зале, его не приняли.