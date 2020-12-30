Биткоин установил новый рекорд перед новым годом: сколько сейчас стоит криптовалюта

В ходе торгов в среду, 30 декабря биткоин взлетел до очередного рекорда.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Он высчитывает среднюю цену криптовалют на десятках биржей.

В течение дня биткоин преодолел отметку в 28 500 долларов. По состоянию на 18.50 мск первая криптовалюта торговалась на уровне 28 159 долларов, прибавив в цене за день 2,88%.

При этом, согласно данным Trading Economics, за год биткоин подорожал на 292%, а в течение декабря прирост составил 47%.

Аналитики предполагают, что текущий тренд продолжится и в 2021 году. Согласно консервативным прогнозам, стоимость биткоина в 2021 году составит от 100 до 200 тысяч долларов.

Цена доллара на данный момент (30 декабря):

Стоит напомнить, что 18 ноября стоимость первой мировой криптовалюты впервые с 2017 года перевалила за отметку в $18 000.