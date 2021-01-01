Каким будет прожиточный минимум в 2021 году: инфографика и объяснение

С 1 января 2021 начинает действовать Государственный бюджет, который Рада приняла 15 декабря, в последнюю неделю заседаний. Меняются минимальная зарплата и прожиточный минимум. Каким он был и каким стал, рассказывает "Телеграф".

Для начала, разъясним, что прожиточный минимум это не минимальная зарплата. Это показатель, с помощью которого рассчитывают различные соцвыплаты и начисляют налоги на доходы физических лиц.

С 1 января 2021 вырастет прожиточный минимум?

На самом деле нет. Его повысили 1 декабря 2020 всего на 3%. Сейчас эта сумма составляет 2189 гривен в месяц. И именно с ней украинцы войдут в следующий год.

Следующее повышение ожидается только через 7 месяцев летом. К концу года он может вырасти на "огромные" 200 с копейками гривен.

Что с выплатами для детей до 6 лет?

С ними примерно такая же ситуация, как и с прожиточным минимумом. Последнее повышение было в декабре 2020 на целых 3%. Сейчас сумма составляет 1921 гривну в месяц, и именно с ней страна войдет в 2021 год.

С января ничего меняться не будет, возможно с июля. Вообще, к концу следующего года власти анонсируют повышение менее чем на 200 гривен.

Что с выплатами для детей до 18 лет?

Деньги на более взрослых детей растут по таким же сценарию, как и предыдущие позиции. Создается впечатление, что для упрощения ситуации по всем позициям в Раде заложили плюс условные 3%.

Следовательно, эти выплаты тоже выросли на 3%. Повышение состоялось 1 декабря и в январе, как вы догадались, меняться не будет. Две прогнозируемые изменения - июль и декабрь. Анонсированное повышение чуть более чем на 220 гривен.

Выплаты для трудоспособных лиц

Прожиточный минимум для трудоспособного лица действует, если ему определили налоговую социальную льготу (НСЛ). Эта льгота уменьшает сумму налога на доходы физических лиц. Это те же 18% от зарплаты, что человек отдает государству. Так, они могут быть меньше, чем эти 18%.

Последнее повышение выплат для трудоспособных лиц произошло 1 декабря 2020, составляло 2270 гривен, возросло на 3%. В прогнозах повышения этого минимума чуть больше, чем на 200 гривен.

Выплаты для нетрудоспособных лиц

Цифры по нетрудоспособных лицах меньше трудоспособных. Государство повысило состоянию на 1 декабря до 1769 гривен, что составляет тоже 3%. С этим показателем мы и врываемся в 1 января 2021.

Особые прожиточные минимумы

На самом деле одно изменение с 1 января 2021 произойдет. В Государственном бюджете на 2021 появился отдельный пункт об особых прожиточных минимумах. Они работают только на судебные и карательные профессии.

Особые прожиточные минимумы создали для расчета окладов. Так, для судей он составляет 2102 грн, прокуроров - 1600 грн и для работников по спец законам - 2102 грн.

Автор: Александр Poison Нечай