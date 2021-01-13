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За возможное присвоение 900 млн гривен Приватбанка Рожковой и Дидковским открыли уголовное дело

За возможное присвоение 900 млн гривен Приватбанка Рожковой и Дидковским открыли уголовное дело
09:01 Сегодня Телеграф

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по признакам уголовного преступления в отношении причастных к неправомерной растрате средств на юридические услуги компании "Астерс Консалт" Приватбанку и злоупотреблений сотрудников Национального банка Украины (НБУ), в частности, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

Об этом говорится в письме ГБР общественной организации "Общественный комитет национальной безопасности", текстом которого располагают Українськи Новини.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве №62020000000001029", - сказано в письме к "Общественному комитету национальной безопасности".

Ранее ОО "Общественный комитет национальной безопасности" обратилась в ГБР с просьбой расследовать факты уголовных правонарушений. Речь идет о завышенной стоимости юридических услуг и причастности сотрудников НБУ к растрате средств на юридические услуги "Астерс Консалт" по договору с Приватбанком.

Согласно данным письма, расходы Приватбанка по контракту с AlixPartners с 2017 года составили 265 млн гривен, а с "Астерс Консалт" около 700 млн гривен. "Мы считаем, что в действиях должностных лиц НБУ, директора и собственника ООО "Астерс" и ООО "Астерс Консалт" Дидковского Алексея Владимировича, Рожковой Екатерины Викторовны и других должностных лиц НБУ и "Приватбанка" есть признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - сказано в обращении "Общественного совета национальной безопасности".

Напомним, ранее издание "Обозреватель" писало, что государственный Приватбанк и Нацбанк Украины потратили на якобы борьбу с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским 900 млн гривен. Большая часть этой суммы досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт" Алексея Дидковского.

Как ранее сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал иск в Хозяйственный суд Киева к экс-владельцам и топ-менеджерам "Платинум Банка", среди которых и замглавы НБУ Екатерина Рожкова. ФГВФЛ обосновывал иск тем, что бывшие должностные лица "Платинум Банка", "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившегося в принятии необоснованных решений", нанесли ущерб банку в размере 14,8 млрд гривен, который состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

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НБУ, ГБР.

Автор:

Телеграф
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