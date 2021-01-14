Украину ждет рост экономики: появился оптимистичный прогноз по курсу гривни

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар рассказал "Телеграфу", когда Украине ждать экономического роста и дал прогноз по курсу гривны.

"Не только в 2021-м, но и в ближайшие лет 5, нас ждет гарантированный экономический рост. А потому это неудачное время, чтобы хранить сбережения в долларах или евро. Курс гривны до лета точно будет укрепляться. По результатам года у нас будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Летом курс будет 27, а среднегодовой 27,9", - объяснил экономист.

Также эксперт спрогнозировал цены на недвижимость в 2021 году и рассказал, выгодно ли сейчас брать кредиты.

Напомним, полное интервью с Михаилом Кухаром вы можете прочитать в материале Телеграфа "Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспективах в 2021 году".