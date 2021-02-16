Доллар и евро серьезно "взлетели": курс валют в Украине на 16 февраля

Национальный банк Украины на вторник, 16 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.96 гривен за единицу валюты, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день и находится немного ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс евро 16 февраля равняется 33.92 гривен за единицу валюты. Курс евро поднялся на 24 копейки.

15 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

доллар - 27.84 гривны

евро - 33.68 гривны

А 12-14 февраля действовали следующие официальные курсы валют:

Доллар - 27.83 гривны,

Евро - 33.81 гривны

Добавим, что до недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.