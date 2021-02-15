Уже осенью курс доллара в Украине может серьезно подскочить: эксперт назвал условие

После завершения работы миссии МВФ в Украине, глава представительства фонда Йоста Люнгман отметила, что подвижек в переговорах о выделении второго транша не произошло, равно как и не удалось пересмотреть программу stand-by.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб объяснил "Телеграфу" чем это чревато для Украины и к чему стоит быть готовым.

"Уже осенью Украина может столкнуться с серьезным давлением на международные резервы и курс гривны", - сказал он.

По его прогнозам, доллар может подняться до 28,5 гривен, а далее эта тема станет "отыгранной" и на курс будут влиять уже другие факторы.

Для того, чтобы избежать этого, считает эксперт, властям предстоит продемонстрировать решительные шаги в борьбе с коррупцией и проведением реформ.

Напомним, по состоянию на 15 февраля за один доллар на межбанке дают 27,86 гривен.

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе.