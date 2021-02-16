У Коломойского и Ахметова заявили, что импорт снижает цену электроэнергии. Требуют запретить

Руководство крупнейших теплоэлектроцентралей обратилось к правительству с открытым письмом, в котором призвало прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси и отменить искусственные ценовые ограничения на внутреннем рынке электроэнергии. Текст письма опубликован на сайте Украинской энергетической ассоциации (УЭА), создание которой связывают группой "Приват" Игоря Коломойского.

В Ассоциации указывают, что импорт электроэнергии из страны-агрессора приводит к обвалу индикативной цены электроэнергии до 1200 грн за МВт-ч.

Весь объем импортной электроэнергии продается на рынке на сутки вперед (РДН) и сегодня составляет 36-60% данного сегмента. С 11 февраля Украина импортировала 1800 МВт-ч электроэнергии из России.

"Такой объем существенно влияет на индикативную цену и ограничивает конкуренцию", – убеждают в УЭА.

По мнению Ассоциации правительство должно отменить ценовые ограничения на рынке и повысить прайс-кэпы до 3000 грн/МВТ-ч в период пиковых нагрузок и до 2000 грн/МВт-ч в периоды минимальных нагрузок.

Дополнено. Группа ДТЭК Рината Ахметова опубликовала заявление к правительству, в котором также подчеркивает критические последствия для энергорынка импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Вследствие фундаментальных экономических ошибок украинская энергетическая отрасль находится в состоянии глубокого кризиса. Ключевыми причинами кризиса являются крупномасштабные манипуляции на рынке электроэнергии и импорт электроэнергии из страны-агрессора, который уже имеет необратимые последствия для отрасли и экономики страны", – говорится в заявлении.

В ДТЭК отмечают, что сегодня на рынке наблюдается повторение сценария 2020 года с импортом электроэнергии из России по демпинговым ценам, что приводит к необоснованному обвалу индикативной цены электроэнергии.

Также Группа указывает, что финансовый дефицит отрасли с момента запуска новой модели рынка в 2019 году уже превышает 50 млрд грн, что привело к вымыванию оборотных средств во всех генерирующих компаниях и сокращению затрат на ремонты всех видов генерации.

Украинская энергетическая ассоциация объединяет производителей электроэнергии на теплоцентралях и когенерационных установках. В Ассоциацию входят 13 компаний, серди которых НАЭК Энергоатом, Укрнафта, Барвинок-инвест, Альянс энерго трейд и другие.