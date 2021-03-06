Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт

Министр финансов Сергей Марченко высказался о возможности объявления в Украине дефолта.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Дефолта не будет. Потому что дефолт это в первую очередь политическое решение, а уже потом экономическое. Экономических основания для дефолта я не вижу", - сказал Марченко.

При этом он уточнил, что дефолта не будет, даже если Международный валютный фонд не выдаст следующий транш, хотя и отметил, что при планировании бюджета не рассматривались варианты, когда сотрудничество с МВФ будет остановлено.

Как сообщалось ранее, 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине по программе stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

Позже в Фонде озвучили круг главных вопросов, которые позволят продлить дальнейшее сотрудничество с Украиной.