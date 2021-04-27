Где дешевле купить подсолнечное масло перед праздниками и сколько оно стоит

Подсолнечное масло после резкого взлета цен пока не собирается опускаться. Приближаются майские праздники и Пасха, люди все равно пойдут скупать продукты на длинные выходные.

"Телеграф" изучил, сколько стоит подсолнечное масло в пяти популярных сетях украинских супермаркетов.

Далее предлагаем сравнить. Отметим, что сегодня масло в тары емкостью 1 литр уже не разливают. Все крупные производители продают масло в бутылках от 0,725 л. Обращайте на это внимание, потому что цена может приятно удивить, а количество продукта - наоборот.

Самая доступная по состоянию на 27 апреля - "Олейна" прессованная рафинированная в сети супермаркетов "Сильпо" за 47 гривен. "Метро" занимает вторую отметку с рафинированным "Щедрым Даром" за 50,9 гривны. Также эта сеть на пару с "Ашан" лидирует по количеству позиций - в наличии есть шесть популярных разновидностей подсолнечного масла. Но в Ашане самое дорогое - "Чумак Золотое" рафинированное за 70,53 гривны.