Тарифы мобильных операторов с безлимитным интернетом: плюсы, минусы, подводные камни

На днях в Facebook появились сразу две публикации, в которых авторы жаловались на услуги тарифа с безлимитным интернетом от мобильного оператора "Киевстар". Пользователи соцсети уверяют: оператор ограничивает скорость трафика по каким-то непонятным причинам.

"Дорогой Kyivstar, у меня от тебя есть тариф, который предлагает безлимитный интернет. Вчера, 26 апреля, я не смотрел футбол, не слушал Спотифай и вообще почти не пользовался Твоим интернетом. Для чего решил вечером, что я пользуюсь за 235 грн Твоим интернетом несправедливо?", - написал житель Киева Андрей Бондарь на своей странице.

С такой же ситуацией столкнулась еще одна жительница столицы Виктория Чирва: "Оказывается, в одном договоре это не прописано, а просто у них (у Киевстара, - ред.) есть некая политика справедливого пользования, согласно которому я могу использовать определенное количество мегабайт (об этом я тоже никогда не слышала), а все, что сверху - или черепашья скорость, или за дополнительные деньги. Но господа, если мы говорим о справедливом пользования, компенсируйте мне те месяцы, за которые я почти не использовала свои мегабайты".

Действительно, есть такая "политика". С ней можно ознакомиться по этой ссылке. И действительно, в описании тарифа на сайте оператора вы нигде не найдете такую ремарку о скорости.

"Киевстар" на возмущение двух своих пользователей ответил следующее: "Понимаем ваше беспокойство, и хочу подсказать, что скорость интернета не является условием тарифа, а вот безлимит - да, и он у вас есть. А "Политика справедливого пользования сетевыми ресурсами" не нарушает никаких норм законодательства и помогает избежать перегрузок сети. Для проверки вариантов разрешения ситуации, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения".

За детальными разъяснениями мы обратились к оператору "Киевстар", где нам рассказали, что скорость и действительно снижается после использования определенного количества мегабайт.

"Если вы используете 40 тысяч мегабайт, то по правилам справедливого пользования у вас вводится ограничение по скорости - 0,8 мегабита. Такое ограничение скорости у всех операторов (на самом деле - нет - Авт.). Чтобы восстановить скорость, нужно будет включить турбокнопку. Надо отправить 10 гривен на 1000 мегабайт. Пока не закончится месяц, тариф восстановить невозможно", - пояснили в" Киевстаре ".

В Lifecell условия немножко лучше и оператор сразу говорит об ограничении скорости после определенного расхода гигабайт.

"Есть тарифный план "Вільний Лайф", на нем у нас дается 50 гигабайт на максимальной скорости, дальше безлимитный интернет на скорости до 1 мегабита в секунду. Или тарифный план "Платинум Лайф", там уже 150 гигабайт и после их расхода скорость тоже падает до 1 мегабита в секунду. Чтобы обновить скорость, вам нужно обновить тарифный план, то есть заплатить раньше всю сумму в месяц", - говорят в Lifecell.

В "Vodafone Украины" приблизительно такие же условия, как и в двух его конкурентов, но все же есть безлим:

"Есть тарифный план, который называется SuperNet Unlim. На максимальной скорости мы предоставляем только 40 гигабайт. Это ограничение можно снять дополнительными гигабайтами. Каждый новый 1 гигабайт будет стоить 10 гривен. Можно перейти на контракт. Тогда у вас будет полностью безлимитный интернет за фиксированную плату раз в месяц", - рассказали" Телеграфу "в" Водафон ".

Итак, перед тем, как подключать любые разрекламированные тарифы, стоит позвонить оператору и настоять на разъяснении подводных камней. Пословицы о бесплатном сыре пусть пригодится при подключении к новым условиям мобильной связи.