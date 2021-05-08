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Гендиректор Concord Capital Иван Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"

Гендиректор Concord Capital Иван Мазепа: "Украинцы имеют деньги и желание инвестировать, но у них нет рабочих инструментов"
10:03 Сегодня Телеграф

Деньги – это "кровь" бизнеса. От того, как они циркулируют в экономике, зависит успех государства и благополучие граждан. Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа прокомментировал "Телеграфу" ситуацию на украинском рынке капитала и инвестиций – как на него повлиял кризис и что сейчас наиболее интересно с точки зрения капиталовложений.

Проект #БизнесТелеграф продолжает беседовать с топ-менеБизнеджерами ведущих украинских компаний из самых разных отраслей экономики, чтобы практики бизнеса дали свое виденье актуальных трендов и тенденций в Украине и мире.

– Украинский фондовый рынок – пациент скорее жив? Как изменился рынок и ваша компания за этот карантинный год?

– Украинский фондовый рынок впал в анабиоз задолго до коронавируса. Поэтому, можно сказать, что карантинный год мало на него повлиял. Кстати, сейчас Concorde занимается тем, чтобы перезапустить его и уже сделал первый шаг – народное IPO (Initial Public Offering) футбольного клуба "Верес" на бирже ПФТС, которое стартовало 12 апреля. Его суть заключается в том, что впервые за всю историю Украины любой желающий сможет купить акции клуба и стать его акционером.

В ближайших планах вывести другие украинские компании на биржу, что даст возможность инвесторам получить доступ к качественным активам, а бизнесам – получить финансирование. Мы видим минимум десять компаний, готовых к публичному размещению. Уже по "Вересу" видим огромный интерес к такому инструменту. Наверное, это и есть новый тренд, потому что другой яркой альтернативы для инвестиций пока что нет.

– Появление на бирже ПФТС акций Tesla, Netflix и других западных топ-брендов – говорит ли это о том, что наш фондовый рынок возрождается? Что сдерживает индустрию и как эти препятствия убрать?

– Безусловно, рынок оживает. У людей есть деньги и желание инвестировать, но нет нормальных, рабочих инструментов. Фондовый рынок может дать такие инструменты локальным инвесторам, а компаниям – возможность привлечь финансирование для развития бизнеса. Но для этого необходимо внести изменения в законодательство и создать необходимую современную инфраструктуру.

На примере того же "Вереса" могу сказать, что сейчас нет возможности купить акции в два клика и это сильно тормозит процесс. В развитых странах уже давно можно купить или продать акции в мобильном приложении. Наш следующий шаг – создать такую платформу.

– Какие инвестиционные инструменты доступны украинскому инвестору в 2021 году, что из них наиболее популярно и актуально – депозиты, акции, гособлигации, недвижимость, что-то еще?

– Можем пройтись по каждому из инструментов. Банковский депозит – самый привычный и понятный для наших людей, но ставки сейчас очень низкие: практически 0 в долларах и порядка 7-8% в гривне. Поэтому, люди стали искать другие способы заставить работать деньги и пошли в облигации внутреннего займа (ОВГЗ). Из-за рекордного спроса на эти бумаги цены на них возросли, соответственно, снизилась их доходность (около 10-11%, при инфляции на уровне 8,5%) поэтому сейчас это тоже не самая удачная инвестиция.

Недвижимость – это всегда риски, связанные с невыполнением застройщиком своих обязательств, проблемами с эксплуатацией объектов и долгим возвратом инвестиций. Повторюсь, что сейчас вижу большой потенциал в рынке акций украинских компаний и уверен, что скоро они будут торговаться на фондовом рынке.

"Мы ежедневно мониторим информацию о здоровье сотрудников компании", – Сергей Скрипников, заместитель генерального директора Vodafone Украина

– Станет ли земля популярным активом после снятия моратория на ее продажу? Некоторые эксперты говорят, что ежегодный рост ее цены может быть 20% и выше. Готов ли бизнес к работе с этим активом?

– Что касается земли, тут мы скоро выведем на рынок инновационный продукт – платформу, которая сведет продавцов и покупателей земельных паев и позволит сделать процесс купли/продажи земли быстрым, понятным и прозрачным. И в этом тоже я вижу большую перспективу.

– Учитывая тренд на удаленку, как изменилась ситуация с офисами и недвижимостью в целом – в том числе коммерческой? Недвижимость все еще интересный инвестиционный актив?

– Карантин и удаленная работа привели к тому, что даже после первого локдауна около 30% сотрудников компаний остались работать дистанционно. Это означает, что бизнесам нужны офисы поменьше или же можно обойтись вообще без них. В результате освободилось большое количество офисных площадей, и арендные ставки поползли вниз.

Та же ситуация с торговыми центрами – пандемия приучила людей покупать товары через интернет и очень многие поняли, что это намного безопаснее и быстрее, чем в ТРЦ. Большинство ритейлеров сделали интернет-магазины и вся торговля, даже продуктами питания, стремительно перешла в сеть.

На примере нашей инвестиции в MakeUp могу сказать, что компания растет минимум в 2 раза ежегодно и карантин только ускоряет этот процесс. Поэтому я не вижу перспективы в развитии наземной городской инфраструктуры.

В отличие от загородной недвижимости. Здесь все как раз наоборот. По своим инвестициям в коттеджный городок Goodlife Park и SHELEST мы уже второй год наблюдаем настоящий бум. Причина в том, что в условиях пандемии люди хотят жить подальше от толп в городе, но все-таки иметь возможность для социализации.

– Ожидаете ли вы новой волны коронавируса? Как коронакризис влияет на мировую и украинскую экономику?

– Визионеры давно говорят, что в результате свободы перемещения из одной точки земного шара в другую, новые вирусы станут или уже стали частью нашей обычной жизни. Тут главное здравый смысл – уже сейчас я вижу, что политики, особенно западных стран, начали заигрываться и стимулировать бездействие граждан, бесконечно продляя карантин и продолжая выплачивать компенсации и пособия по безработице. Люди очень быстро понимают, что им выгоднее сидеть дома и получать порядка 80% доходов, вместо того, чтобы каждый день ездить на работу. Если играть в долгую по таким правилам, то, в конце концов, можно разрушить экономику любой страны.

– Если бы вы могли вернуться на год назад, в докоронавирусную эпоху, какой бизнес-совет дали бы самому себе?

– Разбавить все свои инвестиции криптой.

Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"

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Андрей Попов
Автор: Андрей Попов Журналист
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Инвестиции, Бизнес, Игорь Мазепа, БизнесТелеграф.
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