Скачать
Среда, 12.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Не удаленкой единой: 7 новых трендов на рынке труда, которые принесла пандемия
Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
Украинец Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
В чем провинился Медведчук: подробные схемы преступлений и доказательства от СБУ (аудиозаписи)
В чем провинился Медведчук: подробные схемы преступлений и доказательства от СБУ (аудиозаписи)
Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву
Стало известно, какое наказание будет грозить казанскому стрелку Галявиеву

Сотни тысяч украинцев потеряют субсидии: как работают новые правила

Сотни тысяч украинцев потеряют субсидии: как работают новые правила
06:42 Сегодня Телеграф

С 1 мая в Украине изменились правила выдачи субсидий. Теперь часть населения, которая платила за коммунальные услуги по льготным тарифам, может их лишиться. 

"Телеграф" выяснил, у кого отберут право на субсидии и какие документы нужно подать, чтобы продлить возможность платить за тарифы по льготам.  

За что лишают субсидий

Остаться без льгот на оплату коммунальных услуг можно в случае если вы стали собственником нескольких квартир или домов, купили товары, услуги или валюту, драгоценные металлы на сумму более 50 тысяч гривен. Вы положили депозит в банке на сумму более 50 тысяч гривен или у вас несколько машин датой выпуска менее 15 лет каждая. 

Долги украинцев будут автоматически высчитывать - объясняем насколько это правда

Кроме того, если у вас есть долг за коммуналку или вы не вернули переплату по выданным ранее субсидиям. Без льгот останутся также алиментщики с долгами. 

Лишение субсидий коснется граждан, которые были за границей более 60 дней. Также будет мониториться количество выездов за границу в течение года. Даже если это командировки.

Издание UBR со ссылкой на своего эксперта, адвоката Ивана Либермана пишет, что в будущем субсидий лишаться те, кому в наследство досталась недвижимость. Без льгот может остаться и та категория людей, которая получает переводы из-за границы. Например, от работающих там родственников. Но, такое возможно только при условии, если международные платежные системы пойдут на сотрудничество с украинской налоговой. А это серьезные репутационные риски. 

Кому не дадут субсидию в 2021 году 5

UBR со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ Марию Яковлеву пишет, что украинские власти решили ужесточить правила выдачи льгот на коммунальные услуги, потому что в европейских странах субсидии получает до 10% населения. Если показатель больше, то в государстве критический уровень экономического благополучия населения. А в Украине, что по данным ЮНИСЕФ за 2020, за порогом бедности живет 43,6% населения. 

Какие документы подавать 

В этом году отменили автоматическое продление помощи - документы нужно подавать заново. Их рассматривают в течение 30 дней и назначают субсидии на неотопительный сезон с 1 мая по 30 сентября, а также на отопительный - с 1 октября по 30 апреля. 

 как оформить субсидию3

Есть два варианта переоформления документов: 

  • Прийти в районное Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах. 
  • Подать заявление, а также декларацию о доходах и расходах в электронном виде. 

Но! Во втором случае важно наличие электронной подписи. Получить ее можно, например, через сервис "Приват24". 

Издание UBR, ссылаясь на главу комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олега Попенко, пишет, что без субсидий может остаться полмиллиона человек. 

Кроме того, по данным ресурса, в Украине может увеличиться количество судебных исков. В суд, по мнению экспертов, теперь могут пойти еще пенсионеры и малоимущие. 

Государство в смартфоне: сколько мы заплатили за электронные услуги от страны

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
Просмотры: 286

Все по теме:

Украина, Суд, Льготы, Коммунальные услуги, Субсидии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдал ВСУ с потрохами: глава СБУ озвучил детали второго преступления, в котором подозревается Медведчук
02 В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
03 "Железный купол" дал слабину: очевидцы показали мощный обстрел израильского города 135-ю ракетами подряд (фото, видео)
04 "Бог" с монстром внутри: что известно о "казанском стрелке" на данный момент (фото)
05 "Сидит и улыбается": Кива рассказал, где "спрятался" Медведчук (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани
Жертв могло быть больше: опубликована полная хронология расстрела в школе Казани
В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
В СБУ рассказали, где сейчас находится Медведчук
Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь