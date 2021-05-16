Нацбанк вводит в обращение золотую гривню: где и когда можно ее купить

Национальный банк Украины в понедельник, 17 мая, вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривня".

Об этом сообщается в релизе Нацбанка, размещенном на его сайте.

"Она воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривня образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневековой европейской государства Руси-Украины - князю Киевскому Владимиру Великому", - говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивают в финрегуляторе, монета имеет отдельные отличия от оборотной монеты "Владимир Великий".

"Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки - "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, диаметр - 25,0 мм, гурт (ребро – ред.) монеты - гладкий. Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук", - отмечают в НБУ.

На аверсе памятной монеты "1 Гривня" вверху - малый Государственный герб Украины, под которым надписи: Украина/Национальный банк номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9 / 15,55 (слева от номинала), Голова и подпись В. С. Стельмаха, который возглавлял Национальный банк Украины в 2010 году (справа от номинала), ГРИВНЯ (под номиналом полукругом) внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы - год чеканки 2010.

На реверсе монеты размещено изображение князя Владимира Великого, который держит в правой руке крест, а в левой - макет Десятинной церкви, и надпись Владимир Великий (вверху полукругом).

Художник и скульптор - Владимир Демьяненко.

Учитывая вероятность повышенного спроса на памятную монету "1 Гривня", Национальный банк планирует начать ее реализацию на электронных аукционах.

"Это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц", - отмечают в НБУ.

Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты Украины "1 Гривня" состоится в день ее введения в оборот - 17 мая. Его планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

На торги будет предложено 50 штук памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте).

Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

О проведении следующих аукционов НБУ и Универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ" будут заблаговременно сообщать на своих официальных сайтах.