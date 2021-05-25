Время покупать или время продавать? Каким будет курс доллара летом

Укреплением национальной валюты никого не обмануть: ведь все мы прекрасно знаем, что курс в нашей стране не только непредсказуем, но и слабо коррелируется с состоянием экономики. Эксперты не раз говорили о сезонности "валютных качелей", но и здесь все не так просто. Дело в том, что на формирование курса влияет множество факторов, и предугадать, как они будут между собой взаимодействовать, почти нереально.

С другой стороны, курс доллара – это тот вопрос, который по непонятным причинам волнует каждого украинца. Перефразировав известную шутку, вполне можно сказать: в любой непонятной ситуации мы покупаем валюту. Так что вопрос "Что будет с долларом?" в нашей стране, пожалуй, даже актуальнее, чем в США.

О том, что ждет валютный курс летом 2021-го – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

Летом – дешевле!

То, что колебания курса имеют определенную сезонность, заметили не только экономисты, но и самые невнимательные украинцы. В общем случае можно сказать, что гривна слабеет и укрепляется в одно и то же время года, а прочие факторы только усиливают или ослабляют имеющийся тренд.

Как правило, своего пика курс доллара достигает зимой, а летом идет к минимуму. Объяснить это несложно. Например, приход зимы вызывает отток долларов на покупку газа, а в преддверии новогодне-рождественских каникул, когда импортеры закупают товары для праздников, спрос на валюту еще больше превышает предложение. Соответственно, доллар идет вверх. Летом спрос на иностранную валюту падает, да и сами украинцы в ожидании отпусков продают валютные накопления, чтобы съездить отдохнуть. Так что при прочих равных условиях, лучший курс для покупки доллара – летом.

Экономисты, не отрицая фактора сезонности, все же советуют всем, кто следит за курсом, обращать внимание на график погашения внешних долгов и поступление экспортной выручки. Правда, дело усложняется тем, что прямой зависимости вроде: "если через две недели наступает срок погашения долга, то через неделю вырастет курс" – нет. Но никто и не обещал, что будет легко!

И, наконец, не стоит забывать о панике. Как известно, в любой непонятной ситуации украинцы бегут покупать доллары. Горький опыт предыдущих лет привел к тому, что наши сограждане не могут спокойно наблюдать даже малейшую девальвацию, опасаясь, что "дальше будет хуже". Чтобы обезопасить небольшие сбережения, они тут же покупают доллары и тем самым еще больше взвинчивают курс. И в итоге еще больше паникуют.

Больше политики, чем экономики

По мнению вице-президента Ассоциации украинских банков Галины Хейло, в нашей стране колебания курса доллара, скорее, являются реакцией общества на политические события, чем коррелируются с экономическими явлениями. Эксперт напомнила, что в апреле, когда мы видели обострение ситуации на Донбассе, гривна ослабела. Но как только обстановка стабилизировалась и российские войска отошли от наших границ, гривна снова укрепилась.

"Сегодня мы видим как позитивные, так и негативные тенденции, которые держат баланс курса, – отмечает Галина Хейло. – К негативным факторам относятся карантины и локдауны, которые не дают развиваться бизнесу, а также то обстоятельство, что сегодня нерезиденты неохотно покупают ОВГЗ. Это связано как со снижением деловой активности в майские праздники, так и с низкой доходностью ОВГЗ. Позитивные факторы для курса – это окончание отопительного сезона (импортеры энергоносителей покупают меньше валюты, что снижает спрос на нее) и окончание посевной кампании (аграрии смогут продавать валюту, чем также будут стабилизировать рынок)".

По мнению эксперта, все эти факторы дают возможность прогнозировать, что май мы проведем без особых валютных колебаний. При отсутствии политических вызовов экономических причин для роста курса доллара к началу лета выше 27,8 грн нет.

Готовимся к лету

Что касается прогноза на лето, то, говорит Галина Хейло, если не будет политических катаклизмов, доллар будет держаться в диапазоне 27,3-27,9 грн. А вот в начале осени, когда возобновится деловая активность, нужно будет делать запасы газа в хранилища, курс может возрасти. Кроме того, на сентябрь приходится значительное погашение внешнего долга, что также повлияет на курс доллара.

При этом аналитик Alpari Максим Пархоменко прогнозирует национальной валюте летнее укрепление до 27,20 грн за доллар.

"В лето гривна входит в достаточно хорошей форме, – поясняет эксперт. – На сегодня цены на экспортную продукцию на мировых рынка бьют многолетние рекорды, что позволяет свести платежный баланс в профицитный режим. Это достаточно редкое событие – зачастую баланс у нас в дефиците. С учетом роста отпускных цен позиции баланса начали улучшаться. Экспортеры получают высокие доходы за счет роста цен, и данная тенденция характерна для большинства экспортных товаров – от продукции АПК до черной металлургии".

Существенной поддержкой гривне станет и возможный транш МВФ, а единственным негативным фактором Пархоменко считает слабый темп вакцинации.

"Для гривны складывается благоприятная ситуация, – отметил в комментарии "Телеграфу" руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин. – После снижения риска прямой конфронтации с РФ, нерезиденты вернулись в страну, что дало гривне большую передышку. Более того, Минфин удачно привлек средства через еврооблигации, в результате чего риски по обслуживанию долга были сняты до осени. А вот в сентябре будет крупное погашение обязательств, для чего было бы важно возобновить сотрудничество с МВФ".

По словам эксперта, сегодня на мировых рынках сформированы благоприятные ценовые тренды, благодаря которым можно ожидать увеличение притока валютной выручки в страну, что будет давать гривне дополнительную поддержку. При этом восстановление экономики происходит неравномерно и риски новых эпидемиологических ограничений все еще сдерживают активность импортеров. В свою очередь, у украинцев также наличных немного, так что спрос на валюту ограничен. Нерезиденты в случае изменения настроений либо угрозе своим инвестициям, могут оказать влияние на рынок и начать выводить свои капиталы, но пока риск такого развития событий низкий.

"Минимум первые два месяца лета ситуация останется относительно стабильной, с ухудшением настроений в августе, – прогнозирует Шевчишин. – Думаю, что колебания курса летом удержатся в коридоре 27-28 грн за доллар. В августе гривна будет находиться под давлением и тяготеть к верхней границе прогноза, с риском его переписать в случае доминирования негативных факторов".

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что главным драйвером валютного рынка остается монетарная политика ФРС США. По словам эксперта, до тех пор, пока ведомство продолжает вливать ликвидность на рынки, а процентная ставка остается на сверхнизком уровне, инвесторы готовы приобретать рискованные активы, вроде ОВГЗ, зарабатывая на разнице процентных ставок. Однако, когда появляются сигналы о возможной смене текущей стратегии ФРС, участники рынка начинают нервничать.

"Основная стратегия на долговом рынке – это получение дешевого фондирования в долларах и покупка облигаций развивающихся стран, где центробанки установили высокую ставку, – напоминает Родлер. – Пока представителям ФРС удается держать ситуацию под контролем, но чем дальше, тем сложнее будет убеждать инвесторов в том, что стимулирующим программам ничего не угрожает. Огромные правительственные стимулы и правительственные программы будут способствовать разгону инфляции, давление на гривну усилится. В таких условиях есть гораздо больше причин ждать не укрепления гривны, а дальнейшего роста курса до 28,00 за доллар и до 28,40-28,60 к концу лета".

В заключение эксперт отметил, что нынешний курс является неплохой отправной точкой для конвертации гривны в доллары с ориентиром на долгосрочную перспективу. И напомнил: покупать крепкую валюту надо на откатах, а не тогда, когда новостные заголовки наперебой кричат о падении гривны.