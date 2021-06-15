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Доллар опустился ниже 27 гривен: курс валют в Украине 15 июня

Доллар опустился ниже 27 гривен: курс валют в Украине 15 июня
06:19 Сегодня Телеграф Фото: money24.kharkov.ua

На утро вторника, 15 июня, в Украине продолжается укрепление государственной валюты - в частности, доллар впервые за долгое время опустился ниже отметки в 27 гривен.

Об этом можно судить по данным Национального банка Украины, сообщает "Телеграф".

Отметим, что в последний раз меньше 27 гривен доллар стоил еще в том году.

На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:

  • доллар стоит 26,99 гривен (-5 коп за сутки);
  • евро - 32,7 гривен (-9 коп);
  • польский злотый - 7,24 грн (-3 коп);
  • российский рубль - 37,3 копеек (-9 коп).

Стоит заметить, что это курс регулятора, и по нему нельзя приобрести валюту физическим лицам. Но хотя цены в обменниках будут несколько другими, общие тенденции по курсу НБУ можно отслеживать.

Как сообщал "Телеграф", ранее аналитик Вадим Иосуб утверждал, что хотя доллар продолжит дешеветь в июне, всему есть разумный предел.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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НБУ, Доллар, Курс гривны, Курс валют.
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