Доллар опустился ниже 27 гривен: курс валют в Украине 15 июня

На утро вторника, 15 июня, в Украине продолжается укрепление государственной валюты - в частности, доллар впервые за долгое время опустился ниже отметки в 27 гривен.
Об этом можно судить по данным Национального банка Украины, сообщает "Телеграф".
Отметим, что в последний раз меньше 27 гривен доллар стоил еще в том году.
На сегодняшний день курс валют выглядит следующим образом:
Стоит заметить, что это курс регулятора, и по нему нельзя приобрести валюту физическим лицам. Но хотя цены в обменниках будут несколько другими, общие тенденции по курсу НБУ можно отслеживать.
Как сообщал "Телеграф", ранее аналитик Вадим Иосуб утверждал, что хотя доллар продолжит дешеветь в июне, всему есть разумный предел.