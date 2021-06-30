Украинцам с 30 июня стали доступны новые операции с валютой: в НБУ раскрыли подробности

Нацбанк Украины продолжает осуществлять политику валютной либерализации, и уже со среды, 30 июня, доступны новые возможности.

Об этом информирует сайт НБУ.

Сообщается, что уполномоченные учреждения отныне смогут продавать наличную иностранную валюту за безнал в гривне через платежные устройства. Кроме того, разрешается покупать и продавать наличку в валюте в кассах банков или обменках.

В НБУ продолжают: расширены возможности граждан по инвестированию за границу. Так, физлицо-резидент сможет проводить соответствующие операции с участием резидента-торговца ценными бумагами. Из нового здесь то, что торговец будет действовать как брокер, и валюта будет переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета нерезидентов в Украине.

Также Нацбанк снял ограничение срока на корректировку ошибочной информации.

Напомним, глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что в ближайшие годы "ПриватБанк" выставят на продажу. Почему НБУ решил избавить от такого выгодного актива и нужны ли нам вообще государственные банки разбирался "Телеграф".