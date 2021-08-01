Арестован создатель финансовой пирамиды Finiko: как она работала и почему рухнула

В Казани (Россия) суд арестовал одного из основателей финансовой пирамиды "Finiko" Кирилла Доронина. "Автоматизированная система генерации прибыли" привлекала людей для вложения денег с обещанием высоких доходов, но летом 2021 года компания начала блокировать аккаунты вкладчиков и перестала выплачивать деньги.

Об этом сообщает BBC.

В полицию начали обращаться "инвесторы" с жалобами на компанию, работающею "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов", ведь они вложили свои деньги и их никто не собирался возвращать.

Согласно информации, самый большой вклад составил 8 млн рублей (2 млн 936 тыс. грн). Некоторые поддавшиеся обману люди даже брали кредиты ради инвестиций.