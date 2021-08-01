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Арестован создатель финансовой пирамиды Finiko: как она работала и почему рухнула

Арестован создатель финансовой пирамиды Finiko: как она работала и почему рухнула
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф BBC

 В Казани (Россия) суд арестовал одного из основателей финансовой пирамиды "Finiko" Кирилла Доронина.  "Автоматизированная система генерации прибыли" привлекала людей для вложения денег с обещанием высоких доходов, но летом 2021 года компания начала блокировать аккаунты вкладчиков и перестала выплачивать деньги.

Об этом сообщает BBC.

В полицию начали обращаться "инвесторы" с жалобами на компанию, работающею  "по принципу прогнозируемых рисков, которые управляются статистикой децентрализованных продуктов", ведь они вложили свои деньги и их никто не собирался возвращать.

Согласно информации, самый большой вклад составил 8 млн рублей (2 млн 936 тыс. грн). Некоторые поддавшиеся обману люди даже брали кредиты ради инвестиций.

Казанским правоохранителям удалось задержать одного из четырех основателей финансовой пирамиды Доронина. 

Полицейские предъявили мошеннику обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество группой лиц либо в особо крупном размере). 

За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сам подозреваемый не согласен с обвинением и на заседании суда попросил дать возможность самостоятельно решить вопрос с клиентами.

По сообщению МВД Татарстана о компании еще известно, что она работает с 2018 года и зарегистрирована за пределами России.

Finiko обещала вкладчикам начислять доход ежедневно, "кроме выходных и праздничных дней".

Клиентам предлагали различные программы. Например, предлагалось внести депозит от 1000$ во внутренней валюте Finiko (цифрон или CFR, курс которого полностью регулирует компания), говорят в полиции.

Доходность этого депозита, как обещала пирамида, должна была составлять до 30% в месяц. 

Кроме того, компания предлагала предпринимателям свои услуги для сокращения любых ежемесячных расходов в два раза, "инвестиции в перспективные бизнес-проекты традиционного сектора", "новый формат благотворительности, где деньги, вложенные один раз, работают долгое время".

Летом этого года Finiko перевела все расчеты со вкладчиками с биткоина на собственный токен FNK. После этого стоимость токена резко выросла, а затем начала падать. После резкого роста FNK компания приостановила выплаты вкладчикам, а затем их аккаунты оказались заморожены.

Сам Доронин отрицал крах Finiko. В проблемах компании он обвинил своих партнеров - Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. По его словам, они его "выперли из компании" и он не мог с ними связаться с начала июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля мошенники запустили рассылку сообщений в соцсетях с розыгрышем подарочной карты на сумму 10 000 гривен от имени "АТБ". Переходя по ссылке, обманутый человек попадал на страничку с опросом, после прохождения которого, само собой, ничего не получал.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Мошенничество, Финансовая пирамида, Кирилл Доронин, Finiko.
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