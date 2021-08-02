Гривна укрепилась за выходные: курс валют в Украине на 2 августа

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на понедельник, 2 августа.

Соответствующая информация была обнародована пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, по сравнению с пятницей американский доллар потерял в стоимости еще почти 7 копеек, а евро - почти три.

Также продолжает дешеветь британский фунт стерлингов, его стоимость опустилась на целых 9 копеек.

В курсах рубля и злотого же наблюдаются незначительные колебания.

Таким образом курсы основных валют в Украине на 2 августа установлены на следующем уровне:

1 доллар США = 26,8168 грн;

1 евро = 31,8946 грн;

1 злотый = 6,9899 грн;

10 рублей = 3,6765 грн.

1 фунт стерлингов = 37,4443 грн;

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, НБУ предупредил украинцев о том, что в сети появился новый вид мошенничества и после этого напомнил, на что стоит обращать внимание, чтобы не потерять свои деньги.