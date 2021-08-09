Гривна сильно "подросла" за выходные: курс валют на 9 августа

После выходных доллар и евро значительно потеряли в стоимости относительно украинской национальной валюты.

Такие данные приводит НБУ в курсе валют на 9 августа.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости целых 10 копеек, а основная валюта ЕС целых 22 копейки.

Подешевел и польский злотый. После роста накануне, его стоимость вновь опустилась ниже 7 гривен.

Гривна также подросла на 15 копеек относительно британского фунта стерлингов.

Таким образом курс основных валют на понедельник выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,8346 грн;

1 евро = 31,6756 грн;

1 злотый = 6,9511 грн;

10 рублей = 3,6659 грн;

1 фунт = 37,3417 грн.

Курс остальных валют выглядит так:

Как сообщалось ранее, в Украине микрофинансовые организации "вешают" на людей долги под более чем 12 тысяч процентов.