Гривна сильно "подросла" за выходные: курс валют на 9 августа

После выходных доллар и евро значительно потеряли в стоимости относительно украинской национальной валюты.
Такие данные приводит НБУ в курсе валют на 9 августа.
Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости целых 10 копеек, а основная валюта ЕС целых 22 копейки.
Подешевел и польский злотый. После роста накануне, его стоимость вновь опустилась ниже 7 гривен.
Гривна также подросла на 15 копеек относительно британского фунта стерлингов.
Таким образом курс основных валют на понедельник выглядит следующим образом:
Курс остальных валют выглядит так:
Как сообщалось ранее, в Украине микрофинансовые организации "вешают" на людей долги под более чем 12 тысяч процентов.