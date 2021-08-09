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«Доступных кредитов под 5-7-9%» больше не будет? Смотря для кого

«Доступных кредитов под 5-7-9%» больше не будет? Смотря для кого
20:47 Пн, 9 Август 2021 Телеграф Иллюстративное фото

В 2022 году могут внести изменения в государственную программу доступных кредитов с компенсацией из госбюджета 5,7 и 9% от банковской процентной ставки. Об этом просят международные банки, в Кабмине намерены пересмотреть условия кредитования.

Как сообщает «Экономическая правда», форум ведущих международных финансовых учреждений направил письмо в Национальный банк и Министерство финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме председатель правления «Райффайзен Банка» Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что в настоящее время бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, который пострадал от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создания новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

По данным банкиров типичным участником программы стало не новосоздаваемое предприятие или пострадавшее от действий карантинов в момент пандемии, а вполне платежеспособное предприятие аграрной сферы, получившее антикризисный кредит или рефинансирование для пополнения оборотных средств.

Как сообщает «Экономическая правда» в 2022 году участие в программе могут запретить для предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность. В то же время ответ на запрос издания утверждает, что такие предприятия смогут кредитоваться в рамках антикризисных мероприятий до конца действия карантина и 90 суток после его завершения. 

По данным Министерства финансов Украины с момента начала действия программы «Доступные кредиты» были выданы кредиты на общую сумму в 56,7 млрд грн., из них лишь 6,98 млрд грн. пошли на инвестиционные цели, что позволило к апрелю 2021 года создать 4508 новых рабочих мест. Остальные 49,76 млрд грн. выданные в виде рефинансирования и как антикризисные кредиты позволили сохранить 132 059 рабочих мест, гласит ответ ведомства на запрос СМИ. 

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Инвестиции, Бизнес, Кредиты.
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