Суд разрешил должникам "Приватбанка" 8 лет не возвращать кредит

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Пром Гарант Плюс" и признал недействительным дополнительное соглашение с "ПриватБанком", где сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд гривен указывалось 15 октября 2017 года с возможностью продления.

Об этом говорится в решении суда, сообщается в судебном реестре.

На рассмотрение Хозяйственного суда города Киева переданы исковые требования "Пром Гарант Плюс" к "ПриватБанку" о признании недействительным дополнительного соглашения. Решениями общих собраний участников ООО "Пром Гарант Плюс", оформленным протоколом №20/10-2016 20 октября 2016, было решено для обеспечения деятельности Общества заключить кредитный договор на сумму 4 550 000 000,00 грн, в связи с чем даны директору общества полномочия на подписание соответствующего договора.

25 октября 2016 года путем использования электронной цифровой подписи (печати) между "ПриватБанком" и "Пром Гарант Плюс" был заключен кредитный договор №4П16095Г, согласно которому было определено, что Банк при наличии свободных денежных средств обязуется предоставить заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 4,55 млрд на финансирование текущей деятельности в обмен на обязательство заемщика по возврату кредита, уплате процентов, вознаграждения, в определенные настоящим договором сроки. Срок возврата кредита - 15 октября 2025 года.

Банк обратился к заемщику с письменным уведомлением, указывая, что согласно договору срок возврата кредита составляет 15 октября 2017, а уплата процентов за пользование кредитом производится ежеквартально (в ноябре, феврале, мае, августе) в период с 25 числа месяца по последний день месяца, однако, в связи с невыполнением заемщиком обязательства по своевременной уплате процентов за пользование кредитными средствами Банком было принято решение о досрочном расторжении Кредитного договора с 25 сентября 2017, а потому указывал на обязанность заемщика погасить задолженность по возврату тела кредита в размере 4 524 205 486,50 грн и уплаты процентов в размере 353 433 408,72 грн.