Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, все заложники освобождены Захват "Укрпочты": нарушитель задержан, все заложники освобождены
Новости: Порошенко поддержал мораторий на продажу земли Порошенко поддержал мораторий на продажу земли
Новости: "Челси" разгромил "Сток Сити" со счетом 5:0 (Видео) "Челси" разгромил "Сток Сити" со счетом 5:0 (Видео)
Новости: С Новым 2018 годом: лучшие поздравления, смс и открытки для друзей и близких С Новым 2018 годом: лучшие поздравления, смс и открытки для друзей и близких

25 миллионов долларов в биткоинах исчезли со счетов WikiLeaks

Доллары
19:57 Сегодня Телеграф
www.epravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: 25 миллионов долларов в биткойнах, которые пожертвовали на WikiLeaks, исчезли со счетов организации.

Два независимых источника, проанализировав биткоин-транзакции WikiLeaks, заявили, что у организации должно быть больше 25 миллионов долларов в биткоинах, а имеется всего около 25 тысяч.

Начиная с 2011 года WikiLeaks предоставил возможность жертвования в биткоинах.

Несмотря на то, что биткоин считается анонимной валютой, блокчейн – это "открытая книга", по которой можно проследить все транзакции, что и сделали два независимых эксперта.

Как отметил Джеймс Болл , журналист и бывший сотрудник WikiLeaks, в декабре 2013 года тот, кто контролирует биткоин-кошелек организации, переместил около 3000 биткоинов (на тот момент по курсу 800 долларов за биткоин) на другие счета. На счету организации осталось 1,5 биткойна или около 23 тысяч долларов по нынешнему курсу.

По словам экспертов, несколько биткоин-кошельков получили значительные суммы с основного кошелька WikiLeaks – 1500 биткоинов или более 25 миллионов долларов по нынешнему курсу криптовалюты.

Эксперты добавили, что есть ещё около дюжины свяазнных счетов, на которых хранятся около 60 биткоинов, то есть более 700 тысяч долларов.

Есть вероятность, что WikiLeaks не передали свои биткоины кому-то, а просто отправили их на другой счёт. Однако Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, эту ситуацию не прокомментировал.

Как отмечает издание, отсутствие информации о том, как используются эти средства, порождает вопросы о прозрачности организации в отношении собственных финансов.

WikiLeaks - международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 усилиями австралийца Джулиана Ассанжа.

В том числе WikiLeaks обнародовала документы, касающиеся украинских политиков и олигархов, - Дмитрия Фирташа, Юрия Луценко и других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Wikileaks, Биткоин, Доллары, Миллионы, Пропажа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Украинский банк решил изменить название В Украине еще один банк решил самоликвидироваться В "Нафтогазе" погасили значительную сумму облигаций

Последние новости

Позитив всегда с вами: забавная семейная жизнь, которая подготовит вас к будущему "Наполи" может построить новый стадион вместо нынешнего стадиона-"туалета" Оригинальные радужные цветочные горшки и вазы от талантливого художника (Фото)
Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собаками
02 Ученые сообщили, что по подземным водам можно предсказывать будущее
03 В аэропорту "Борисполь" два терминала будут снесены
04 5-й раунд боя Кличко - Джошуа признан лучшим в 2017 году (Видео)
05 Нефть заканчивает уходящий год на многолетнем максимуме
Новости сегодня
22:38 Власти Ирана призвали своих сторонников не выходить на протесты
22:29 Прикольные комиксы, которые не оставят вас без улыбки
22:26 Бывший переводчик Гройсмана собирался бежать из Украины
22:19 "Интер" и "Лацио" победителя не выявили
22:16 Кличко пообещал представить Генплан Киева уже в следующем году
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ФСБ задержали организатора теракта в Петербурге В ФСБ задержали организатора теракта в Петербурге
Новости: В СБУ установили причастность РФ к кибератакам на госсайты В СБУ установили причастность РФ к кибератакам
Новости: Президент рассказал, когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными Когда ТКГ проведет переговоры по обмену пленными
Новости: Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собаками Поздравления с Новым годом Собаки 2018 в прозе: открытки с новогодними собаками
Добавить комментарий
0