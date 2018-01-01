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Со Львова будут летать самолеты в новую страну

Львов
21:33 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Львов получил прямое авиасообщение с грузинским городом Батуми. Посетить страну можно будет с июня 2018 года.

С 8 июня со Львова начнут выполняться прямые рейсы в Батуми в Грузию. Авиакомпания Yanair уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

Об этом сообщает avianews.com, где уточнили, что о продаже билетов свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика. Сначала полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам. И с 19 июня будет добавлен еще один рейс по вторникам.

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Вылет из Батуми во Львов планируется в 13:15, вылет из Львова в Батуми - на 16:00. В системе бронирования продажа билетов на рейсы открыта до конца сентября. За билет эконом-класса придется заплатить 6154 грн ($219) в обе стороны.

В стоимость входит перевозка 23 кг багажа и питание. Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал о переговорах с тремя компаниями-лоукостерами. Один из которых - Sky Up - появится на украинском рынке.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Yanair, Авиасообщение, Батуми, Владимир Омелян, Грузия, Компания-лоукостер, Львов.
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