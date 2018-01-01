Со Львова будут летать самолеты в новую страну

С 8 июня со Львова начнут выполняться прямые рейсы в Батуми в Грузию. Авиакомпания Yanair уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

Об этом сообщает avianews.com, где уточнили, что о продаже билетов свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика. Сначала полеты в Грузию будут выполняться один раз в неделю по пятницам. И с 19 июня будет добавлен еще один рейс по вторникам.

Вылет из Батуми во Львов планируется в 13:15, вылет из Львова в Батуми - на 16:00. В системе бронирования продажа билетов на рейсы открыта до конца сентября. За билет эконом-класса придется заплатить 6154 грн ($219) в обе стороны.

В стоимость входит перевозка 23 кг багажа и питание. Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал о переговорах с тремя компаниями-лоукостерами. Один из которых - Sky Up - появится на украинском рынке.