Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине начал работу Фонд энергоэффективности В Украине начал работу Фонд энергоэффективности
Новости: Порошенко: В этом году военный бюджет составит рекордную сумму Порошенко: В этом году военный бюджет составит рекордную сумму
Новости: Ригондо лишен чемпионского титула Ригондо лишен чемпионского титула
Новости: NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга NASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга

Разное Минэнергоугля начало конкурсный отбор в набсовет "Укрэнерго"

"Укрэнерго"
21:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Заявления и документы на участие в конкурсном отборе принимаются до 2 марта 2018 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности объявило конкурсный отбор на должности четырех независимых членов наблюдательного совета оператора Объединенной энергосистемы страны - компании "Укрэнерго", говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины. Согласно сообщению, заявления и документы на участие в конкурсном отборе принимаются до 2 марта 2018 года.

Отмечается, что наблюдательный совет "Укрэнерго" составляет семь членов, четверо из которых должны соответствовать критериям независимости и требованиям, установленным законодательством, другие члены наблюдательного совета номинируются со стороны государства. Подчеркивается, что в составе набсовета обязательно должны быть созданы такие постоянные комитеты, как комитет по аудиту, комитет по назначениям и определению вознаграждения должностным лицам.

Обязательными требованиями к претендентам на должность являются: высшее образование, трудовой стаж не менее 10 лет; опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет или стаж госслужбы на руководящих должностях не менее 5 лет; владение украинским и/или английским языком; соответствие требованиям к независимым членам, определенным законодательством Украины.

Также кандидат на должность независимого члена наблюдательного совета не должен иметь на момент подачи заявления на участие в конкурсе и в течение последнего года хозяйственных или гражданско-правовых отношений с "Укрэнерго", другим субъектом хозяйствования, который оперирует/оперировал электроэнергетической системой Украины, другого субъекта хозяйствования, который осуществляет/осуществлял деятельность по производству и/или поставке природного газа, его дочерним предприятием, филиалом, представительством или иным обособленным подразделением непосредственно или как акционер (участник), руководитель или член исполнительного органа объекта хозяйствования, которое имеет или имело такие связи, и др.

Как сообщалось, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает создание наблюдательных советов и преобразование госпредприятий в акционерные общества. В середине апреля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: "Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

В конце ноября представители Минэнергоугля сообщили о намерении выпустить акции (100% в государственной собственности) "Укрэнерго". А в начале декабря министерство создало комиссию по реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество.

Справка. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Кабмин, Минэнергоугля, Набсовет, Укрэнерго.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

25 миллионов долларов в биткоинах исчезли со счетов WikiLeaks В самолет известной авиакомпании попала молния ПАО "ОГХК" привлечет вдвое больше инвестиций на реконструкцию

Последние новости

Пакьяо может вернуться в ринг в поединке с экс-чемпионом мира Дочь Ноздровской рассказала, кто угрожал ее матери Заброшенную конюшню превратили в современный дом (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые назвали причину проседания океанического дна
02 В Польше сообщили, сколько беженцев из Украины уже было принято
03 Названа неожиданная причина постоянно "ледяных" ног
04 Найден способ быстро похудеть без физических упражнений
05 Бокс. Расписание боев на январь 2018 года
Новости сегодня
22:50 Шесть стран временно вошли в Совбез ООН
22:50 Назван овощ, который оздоровит вашу печень
22:46 Тина Кароль поразила своих поклонников откровенным образом
22:45 "Копенгаген" оригинально попрощался с Вербичем (Видео)
22:41 США созывают экстренное заседание Совбеза ООН из-за Ирана
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Убийство Ноздоровской: названы основные версии убийства Названы основные версии убийства Ноздровской
Новости: Транзит газа через Украину установил 7-летний рекорд Транзит газа через Украину побил семилетний рекорд
Новости: Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 оружия из США Порошенко рассказал, когда Украина получит оружие из США
Новости: Оригинальные идеи для всех, кто обожает французский маникюр (Фото) Оригинальные идеи для всех, кто обожает французский маникюр (Фото)
Добавить комментарий
0