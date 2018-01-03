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Хмельницкая АЭС отключила от сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС
10:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Энергоатом

Новости Бизнеса: Хмельницкая АЭС вывела блок второй блок в краткосрочный ремонт.

Хмельницкая атомная электростанция (АЭС) 3 января в 01:57 по кв отключила второй блок от энергосистемы страны для устранения замечаний по уплотнительной поверхности привода системы управления защитой (СУЗ), сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Согласно данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), ремонт продлится до 9 января 2018 года.

По состоянию на утро среды в работе находятся 10 из 15 блоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 58-е сутки капитального планового ремонта (до 30 января), на блоке №6 Запорожской АЭС – 53-е сутки капитального планового ремонта (до 17 января), на блоке №3 Ривненской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта (до 23 июля), на блоке №1 Ривненской АЭС – 5-е сутки среднего планового ремонта (до 6 февраля). 

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Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.). В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, АЭС, Второй блок, НАЭК "Энергоатом", Хмельницкая АЕС, Энергоатом.
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