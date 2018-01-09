Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО
Новости: Украинские летчики выполнили на "отлично" программу командирских полетов Украинские летчики выполнили на "отлично" программу командирских полетов
Новости: Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте
Новости: Секретный спутник, запущенный ракетой Falcon 9 не вышел на связь Секретный спутник, запущенный ракетой Falcon 9 не вышел на связь

В "Укртрансгазе" рассказали о количестве изъятого газа из ПХГ

Газ
10:27 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Госкомпания "Укртрансгаз" сообщила, что запасы газа в ПХГ за неделю сократились на 2%, до 14,4 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 31 декабря по 7 января сократились на 1,9%, или на 275 млн куб. м, - до 14,418 млрд куб. м с 14,693 млрд куб. м.

Украина существенно нарастила экспорт черных металлов
Украина существенно нарастила экспорт черных металловЧитать полностью

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 7 января из хранилищ было отобрано 44,46 млн куб. м газа.

Как сообщалось, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, Газ Украины, Отопительный сезон, ПХГ, Украина, Укртрансгаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг Volkswagen и Adidas отреагировали на претензии Украины по работе в Крыму В ГФС разъяснили причину обысков офиса "Киевстара"

Последние новости

Ученые выяснили, почему спать с телефоном смертельно опасно Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018 Названы cамые ожидаемые кроссоверы 2018 года
Сегодня читают
01 Глобальное потепление опустошит целые океаны
02 Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
03 Ученые обнаружили новый тип зависимости у людей
04 Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес
05 Ярмоленко отметился шикарным ассистом в товарищеском матче (Видео)
Новости сегодня
11:51 Биатлон. Фуркада чуть не убили на тренировке
11:50 Гвинет Пэлтроу объявила о своей помолвке c Брэдом Фэлчаком
11:38 Нью-Йорк и Сан-Франциско на снимках Эвана Мейера (Фото)
11:33 Тренер "Зенита" может возглавить сборную Италии
11:28 Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в Украину
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму
Новости: Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия
Новости: Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму
Новости: У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео) У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео)
Добавить комментарий
0