Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО Сегодня в Украине началась регистрация на пробное ВНО
Новости: Украинские летчики выполнили на "отлично" программу командирских полетов Украинские летчики выполнили на "отлично" программу командирских полетов
Новости: Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте Цуренко преодолела второй круг турнира в Хобарте
Новости: Секретный спутник, запущенный ракетой Falcon 9 не вышел на связь Секретный спутник, запущенный ракетой Falcon 9 не вышел на связь

Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия

Бескидский тоннель.
11:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: В УЗ назвали дату начала движения через новый Бескидский тоннель.

Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель должно быть открыто 25 мая текущего года.

Об этом сообщили в региональном филиале "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

"25 мая должно быть открыто движение поездов через новый тоннель", - отметили в филиале.

По его информации, на подходах и в самом тоннеле уже проложены пути общей длиной 2350 м. В частности, по состоянию на первую декаду января в самом тоннеле уже проложено 900 м пути.

Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в Украину
Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в УкраинуЧитать полностью

С обеих сторон возле Восточного портала уложены стрелочные переводы. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах с общим объемом 450 т воды. Кроме того, на Западном портале строители возвели помещения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и установили лотки водоотвода.

Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к 5-му Панъевропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина). После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет с 15-40 до 60-70 км/час.

Действующий одноколейный Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. В настоящее время недостаточная пропускная способность тоннеля наносит значительные экономические убытки Львовской железной дороге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бескидский тоннель, Львов, Львовская железная дорога, УЗ, Украина, Укрзализныця.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг Volkswagen и Adidas отреагировали на претензии Украины по работе в Крыму В ГФС разъяснили причину обысков офиса "Киевстара"

Последние новости

Ученые выяснили, почему спать с телефоном смертельно опасно В "Укртрансгазе" рассказали о количестве изъятого газа из ПХГ Северная Корея планирует отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2018
Сегодня читают
01 Глобальное потепление опустошит целые океаны
02 Новый украинский бронеавтомобиль "Варта-Новатор" покоряет бездорожье (Видео)
03 Ученые обнаружили новый тип зависимости у людей
04 Сколько необходимо спать, чтобы быстрее сбросить вес
05 Ярмоленко отметился шикарным ассистом в товарищеском матче (Видео)
Новости сегодня
11:51 Биатлон. Фуркада чуть не убили на тренировке
11:50 Гвинет Пэлтроу объявила о своей помолвке c Брэдом Фэлчаком
11:38 Нью-Йорк и Сан-Франциско на снимках Эвана Мейера (Фото)
11:33 Тренер "Зенита" может возглавить сборную Италии
11:28 Беларусь, Россия и Литва остались основными поставщиками нефти в Украину
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму Украина продолжит защищать в ООН права человека в Крыму
Новости: Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия
Новости: Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму Посол в ООН разъяснил позицию Украины по Иерусалиму
Новости: У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео) У берегов США в третий раз за 80 лет замерз Атлантический океан (Видео)
Добавить комментарий
0