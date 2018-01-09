Реконструкция Бескидского тоннеля: в УЗ назвали дату открытия

Движение поездов через новый двухколейный Бескидский тоннель должно быть открыто 25 мая текущего года.

Об этом сообщили в региональном филиале "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

"25 мая должно быть открыто движение поездов через новый тоннель", - отметили в филиале.

По его информации, на подходах и в самом тоннеле уже проложены пути общей длиной 2350 м. В частности, по состоянию на первую декаду января в самом тоннеле уже проложено 900 м пути.

С обеих сторон возле Восточного портала уложены стрелочные переводы. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах с общим объемом 450 т воды. Кроме того, на Западном портале строители возвели помещения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и установили лотки водоотвода.

Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к 5-му Панъевропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина). После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет с 15-40 до 60-70 км/час.

Действующий одноколейный Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. В настоящее время недостаточная пропускная способность тоннеля наносит значительные экономические убытки Львовской железной дороге.