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Wizz Air увеличил перевозки на украинских рейсах за прошлый год

Wizz Air
10:39 Сегодня Телеграф
www.epravda.com.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В прошлом году лоукостер Wizz Air перевез на 64% больше пассажиров из Киева и Львова по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году лоукост Wizz Air перевез более 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается также, что авиакомпания способствовала развитию местного рынка труда в сферах авиации и туризма, а также созданию 515 рабочих мест в смежных отраслях.

"Благодаря возобновлению перелетов из Харьковав 2018 году и запуску 8 новых рейсов в течение года, Wizz Air предложит своим пассажирам 29 лоукост маршрутов из Украины в 10 стран", - отмечается в пресс-релизе.

В 2018 году компания предоставит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже.

В целом, в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоукост маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году.

Напомним, лоукост-перевозчик Wizz Air возобновит свою деятельность из Харькова, а также откроет 5 новых маршрутов, которые будут запущены в 2018 году из региональных аэропортов Львова и Харькова.

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Новости Бизнеса, Wizz Air, Киев, лоукостер, Львов, Перевозки.
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