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Украина в 2017 году увеличила экспорт сахара почти на 30%

Сахар
12:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Пресс-служба НАСУ "Укрцукор" сообщила, что украинские аграрии в 2017 году экспортировали 598,7 тыс. т сахара на сумму $279,9 млн, что на 29% больше, чем ранее.

Отечественные аграрии по 2017 календарный год экспортировали 598,7 тыс. т сахара на сумму $279,9 млн, что на 29% больше, чем годом ранее – 465,6 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба НАСУ "Укрцукор".

"Экспорт сахара по результатам календарного года увеличился почти на 30%. Также, изменилась и его география – крупнейшими импортерами в этом году стали Шри-Ланка – 69,03 тыс. т, Турция – 49,1 тыс. т, Азербайджан – 44,9 тыс. т, Судан – 40,0 тыс. т, Ливия – 39,9 тыс. т и Кот-д'ивуар – 34,5 тыс. т, в то время как в прошлом году основными странами-покупателями были Шри-Ланка, Грузия, Тунис, Румыния, Египет", - пояснила руководитель аналитического отдела НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

Кроме того, за декабрь экспортировано 46,6 тыс. т сахара. Таким образом, за 4 месяца текущего маркетингового года 174,0 тыс. т сахара уже поставлено на внешние рынки, что вдвое меньше, чем на аналогичный период прошлого года – 343,9 тыс. т.

Импорт продуктов в Украину значительно вырос

"Этот год был не слишком благоприятным для отечественных экспортеров, ведь цены на внешнем рынке были ниже. Кроме того погодные условия сыграли определяющую роль на качестве сахарной свеклы, в результате чего имеем более низкую сахаристость. Однако Украина смогла все же реализовать все запланированные контракты, а о перспективах и прогнозах на будущее будем говорить на ежегодном сахарном конгрессе Sugar World 2018", - подытожила эксперт.

Как сообщили в профильной ассоциации, по состоянию на 23 января изготовлено 2,05 млн т сахара и переработано 14,26 млн т сахарной свеклы. С начала производственного сезона работало 46 сахарных заводов, из которых еще 3 продолжают варить сахар.

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Новости Бизнеса, Рост, Украиснкие аграрии, Укрцукор, Экспорт сахара.
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