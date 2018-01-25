Коболев: Украина готова к переговорам по транзиту газа с РФ

Украина готова обсуждать будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

В то же время глава НАК не исключил, что переговоры от украинской стороны возьмет на себя правительство и министерство энергетики и угольной промышленности.

"Нафтогаз" готов, но есть нюанс. Этими переговорами хочет заниматься правительство. Поэтому есть вероятность, что на переговоры по транзиту поедут Кистион (Владимир, вице-премьер- прим.ред) с Насаликом (Игорь, министр энергетики и угольной промышленности - прим.ред)", - сказал он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович пригласил Киев и Москву вместе обсудить будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, стабильные поставки 94 млрд куб. м газа российского газа через Украину в 2017 году свидетельствуют о важности этого транзитного направления и в будущем.

"Это, я думаю, вполне можно считать достижением, и огромные объемы газа означают, что данное транзитное направление очень важно для "Газпрома" как поставщика, для Украины как транзитера и для Евросоюза как потребителя. И я буду обсуждать с ним то, как мы будем работать после вынесения решения Стокгольмского арбитража, чтобы создать конструктивную атмосферу с тем, чтобы убедиться, что этот транзитный маршрут останется важным маршрутом поставок в Европу, которого хватит до 2019 года", - отметил М.Шефчович.

Как сообщалось, решение Стокгольмского арбитража по контракту на транзит ожидается в феврале 2018 года. "Нафтогаз" хочет истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.