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Коболев: Украина готова к переговорам по транзиту газа с РФ

Андрей Коболев
12:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Украина готова к обсуждению будущего транзита газа РФ через Украину после решения Стокгольмского арбитража.

Украина готова обсуждать будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в кулуарах "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

В то же время глава НАК не исключил, что переговоры от украинской стороны возьмет на себя правительство и министерство энергетики и угольной промышленности.

"Нафтогаз" готов, но есть нюанс. Этими переговорами хочет заниматься правительство. Поэтому есть вероятность, что на переговоры по транзиту поедут Кистион (Владимир, вице-премьер- прим.ред) с Насаликом (Игорь, министр энергетики и угольной промышленности -  прим.ред)", - сказал он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович пригласил Киев и Москву вместе обсудить будущее транзита российского газа через Украину после решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, стабильные поставки 94 млрд куб. м газа российского газа через Украину в 2017 году свидетельствуют о важности этого транзитного направления и в будущем.

"Это, я думаю, вполне можно считать достижением, и огромные объемы газа означают, что данное транзитное направление очень важно для "Газпрома" как поставщика, для Украины как транзитера и для Евросоюза как потребителя. И я буду обсуждать с ним то, как мы будем работать после вынесения решения Стокгольмского арбитража, чтобы создать конструктивную атмосферу с тем, чтобы убедиться, что этот транзитный маршрут останется важным маршрутом поставок в Европу, которого хватит до 2019 года", - отметил М.Шефчович.

"Нафтогаз": цена газа из РФ для Украины будет ниже европейской

Как сообщалось, решение Стокгольмского арбитража по контракту на транзит ожидается в феврале 2018 года. "Нафтогаз" хочет истребовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокирование виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу за 2017 год составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

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