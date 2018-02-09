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Поезд Лондон-Амстердам запустят в апреле

Поезд Eurostar
14:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Поезда будут отправляться с лондонского вокзала Сент-Панкрас дважды в день, дорога до Амстердама займет три часа 40 минут.

Железнодорожный оператор Eurostar International Ltd. объявил о запуске прямого сообщения между Лондоном и Амстердамом с остановкой в Роттердаме в апреле 2018 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, поезда будут отправляться с лондонского вокзала Сент-Панкрас дважды в день, в 8:30 и 15:30 по местному времени. Дорога до Роттердама займет три часа, еще 40 минут потребуется, чтобы добраться до столицы Нидерландов.

Отмечается, что поездка на поезде по этому маршруту генерирует на 80% меньше вредных выбросов, чем полет на самолете. Цена билета в одну сторону будет начинаться от 35 фунтов стерлингов ($49), продажа начнется 20 февраля, первый поезд отправится 4 апреля.

По оценке Eurostar, около 4 млн человек путешествуют ежегодно между Лондоном и Амстердамом, и компания рассчитывает на значительную долю в перевозках по данному направлению. В настоящее время Eurostar перевозит 70% пассажиров по маршруту Лондон-Париж, причем показатель учитывает также воздушные перевозки.

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Новости Бизнеса, Eurostar, Амстердам, Великобритания, Лондон, Нидерланды, Поезд.
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