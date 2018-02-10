Омелян рассказал, что тормозит приход лоукостера Ryanair в Украину

На сегодняшний день приход Ryanair в Украину тормозит бюрократия. Но, если бы не было блокады, то с сентября прошлого года Ryanair летал бы из Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Мининфраструктуры.

"Сейчас у нас уже нет такого противодействия, которое было в 2016 году. Сейчас нас уже тормозит больше бюрократия, мы в процессе согласования маршрутов. И здесь очень сильно чувствуется отсутствие общего авиационного пространства (ОАП). Если бы ОАП было подписано Европейским Союзом, мы бы уже сказали, когда и куда будут летать новые лоукост-компании. Но я убежден, что уже в этом году Ryanair будет в Украине, будет и в Киеве, и в Борисполе, и во Львове", - отметил Омелян.

В то же время он обратил внимание на то, что западные инвесторы готовы заходить в Украину, но для них создаются искусственные преграды.

"Мы видим это на примере Ryanair. Так, переговоры с ними были очень сложные, но если бы не было блокады, с сентября прошлого года Ryanair летал бы из Украины. Это не просто бюджетный перевозчик - это маяк для других инвесторов, в Украине можно нормально работать. Но одно дело - когда идет просто разговор, а другое - когда идет реальность, когда один человек или несколько людей понимают, что они будут в конкурентной среде и их доходы уменьшатся, а влияние будет минимизировано фактически до нуля - тогда начинается борьба, включаются все ресурсы: суды, правоохранительные органы, медиа, для того, чтобы остановить или оттянуть это время", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Напомним, Омелян убежден, что ирландский лоукостер Ryanair зайдет на украинский рынок в 2018 году.