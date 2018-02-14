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General Electric модернизирует "Укрзализныцю"

Украинские железные дороги
15:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Достигнута договоренность, что Украина станет составной мировой сети производства американской компании.

Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги. Об этом сообщил на заседании правительства Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Укрзализныця" и правительство завершили переговоры с General Electric. В 20-х числах февраля мы подпишем договор по производству новой тяги для поездов", — рассказал В. Гройсман.

Премьер уточнил, что согласно договоренностям, локализация производства составит не менее 40%. Кроме того, Украина станет составной мировой сети производства американской компании.

В. Гройсман также сообщил, что уже весной в Украине введут в эксплуатацию Бескидский тоннель — большой инфраструктурный объект, который существенно расширит возможности использования железнодорожного транспорта на Западе Украины.

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Новости Бизнеса, General Electric, Владимир Гройсман, Железные дороги, Украина, Укрзализныця.
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