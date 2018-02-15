Вверх
Мобильная версия
>
>
Gunsel любит своих пассажиров!
Новости: Госизмена Януковича: суд проводит допрос Турчинова (онлайн) Госизмена Януковича: суд проводит допрос Турчинова (онлайн)
Новости: Жилье в лизинг: Кабмин направит $500 миллионов китайского кредита Жилье в лизинг: Кабмин направит $500 миллионов китайского кредита
Новости: Биатлон. Норвежец Бе выиграл "золото" Олимпиады Биатлон. Норвежец Бе выиграл "золото" Олимпиады
X

"ЛАЗ" пока останется в собственности Чуркина

ЛАЗ
15:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Депутаты Львовского горсовета не проголосовали за выделение денег на выкуп завода.

Депутаты исключили из повестки дня сессии вопрос о выкупе ЛАЗа у его нынешнего владельца - российского бизнесмена Игоря Чуркина. Раньше они предлагали: признать целесообразным возобновление работы Львовского автобусного завода, дать согласие на приобретение объектов, входивших в целостный имущественный комплекс Львовского автобусного завода, разработать план создания и реализации инвестиционного проекта "Львов ЛАЗ".

Против этого намерения выступил глава облгосадминистрации Олег Синютка. "Городской совет Львова заявил о выкупе помещения бывшего Львовского автобусного завода. Тем же чиновники мэрии все же хотят забрать из карманов львовян более 20 миллионов гривень и заплатить российским аферистам. В этой ситуации необходимо подумать дважды и приложить все усилия, чтобы вернуть предприятие украинскому государству", - отметил он.

В 2015 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О национализации имущества общества с ограниченной ответственностью "Львовские автобусные заводы". Сейчас проект закона находится на рассмотрении в комитете ВР по вопросам экономической политики. Законопроектом предусматривается принудительное отчуждение объектов права частной собственности в пользу государства (национализация имущества) ООО "Львовские автобусные заводы" из мотивов общественной необходимости - развитие отечественного машиностроения.

Львовский автобусный завод выкупил российский бизнесмен Игорь Чуркин. Новый владелец довел предприятие до банкротства. И сейчас вывозит его оборудование и продает помещение. В январе 2018 года произошла новая утечка: полиция начала задерживать арестованные по решению суда автобусы коммунального перевозчика АТП-1 из-за долгов за приобретенные в 2009-2010 годах автобусы ЛАЗ.

Львовский горсовет дважды пытался принять постановление о меморандуме об уплате долга между ООО "Оптимум Фактор", которое получило право требования долга от Львовского автобусного завода, АТП-1, ЛМКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Львовводоканал".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Голосование, Деньги, Депутаты, Игорь Чуркин, ЛАЗ, Львов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Оружейная компания Remington начала процедуру банкротства Утвержден финплан "Укрзализныци": украинцев ожидает подорожание билетов В международных поездах "Укрзализныци" могут внедрить услугу Duty Free

Последние новости

Лысенко сообщил, что в деле об убийстве морпехов назначили 8 экспертиз Герпес: названы правила профилактики и лечения Украинская группа LETAY выпустила клип на песню, получившую новую жизнь
Сегодня читают
01 "Реал" 3:1 ПСЖ: события матча
02 Разговор Порошенко и Путина: детали
03 Сегодня отмечают Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник
04 "Реал" - ПСЖ: видео голов и обзор матча
05 Забудьте о проблеме выпадения волос: раскрываем секреты
Новости сегодня
16:22 Всемирный банк будет и дальше поддерживать реформы в Украине
16:19 Не прекращайте улыбаться: вечерние анекдоты 15 февраля
16:18 Оглашен приговор организаторам "парижских терактов"
16:14 Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свои позиции
16:09 Дуда направил для оценки закон об ИНП в Конституционный суд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине планируется отремонтировать 4000 км дорог В Украине планируется отремонтировать 4000 км дорог
Новости: Google представил дудл к седьмому дню Олимпиады-2018: рыбий биатлон Рыбий биатлон на Олимпиаде: Google дудл 15 февраля
Новости: Гибель военных в зоне АТО: появились подробности Гибель военных в зоне АТО: появились подробности
Новости: Как создавали визуальные эффекты для фильма "Джуманджи: Зов джунглей" (Видео) Как создавали визуальные эффекты для фильма "Джуманджи: Зов джунглей" (Видео)
Добавить комментарий
0