"ЛАЗ" пока останется в собственности Чуркина

Депутаты исключили из повестки дня сессии вопрос о выкупе ЛАЗа у его нынешнего владельца - российского бизнесмена Игоря Чуркина. Раньше они предлагали: признать целесообразным возобновление работы Львовского автобусного завода, дать согласие на приобретение объектов, входивших в целостный имущественный комплекс Львовского автобусного завода, разработать план создания и реализации инвестиционного проекта "Львов ЛАЗ".

Против этого намерения выступил глава облгосадминистрации Олег Синютка. "Городской совет Львова заявил о выкупе помещения бывшего Львовского автобусного завода. Тем же чиновники мэрии все же хотят забрать из карманов львовян более 20 миллионов гривень и заплатить российским аферистам. В этой ситуации необходимо подумать дважды и приложить все усилия, чтобы вернуть предприятие украинскому государству", - отметил он.

В 2015 году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О национализации имущества общества с ограниченной ответственностью "Львовские автобусные заводы". Сейчас проект закона находится на рассмотрении в комитете ВР по вопросам экономической политики. Законопроектом предусматривается принудительное отчуждение объектов права частной собственности в пользу государства (национализация имущества) ООО "Львовские автобусные заводы" из мотивов общественной необходимости - развитие отечественного машиностроения.

Львовский автобусный завод выкупил российский бизнесмен Игорь Чуркин. Новый владелец довел предприятие до банкротства. И сейчас вывозит его оборудование и продает помещение. В январе 2018 года произошла новая утечка: полиция начала задерживать арестованные по решению суда автобусы коммунального перевозчика АТП-1 из-за долгов за приобретенные в 2009-2010 годах автобусы ЛАЗ.

Львовский горсовет дважды пытался принять постановление о меморандуме об уплате долга между ООО "Оптимум Фактор", которое получило право требования долга от Львовского автобусного завода, АТП-1, ЛМКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Львовводоканал".