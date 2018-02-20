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"Укрпочта" резко поднимает тарифы

Укрпочта
01:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Соответствующий постановление опубликовано на официальном сайте Министерства инфраструктуры.

Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры Украины утвердил постепенное увеличение тарифа "Укрпочты" на подписку печатных изданий почти на 50%.

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"Повышение тарифа произойдет в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018 года и на 19,2% с 1 января 2019 года, только тогда цена услуги должна выйти на уровень себестоимости. В то же время, ОАО "Укрпочта" не планирует повышать тарифы на подписку печатных изданий читателям в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

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Также, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что стоимость подписки должна остаться неизменной, учитывая необходимость распространения украинской прессы среди жителей, проживающих на контролируемой Украиной территории.

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"Идет война, в том числе и информационная. Каждый украинский голос на территории Донецкой и Луганской областей является бесценным. Именно поэтому и Министерство инфраструктуры и ПАО "Укрпочта" выступают за то, чтобы стоимость подписки на украинскую прессу оставалась без изменений для читателей в этих регионах", – подчеркнул он.

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Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года "Укрпочта" в пределах Украины поднимет собственные тарифы на 12,3%, а пересылка почтовых отправлений за границу возрастет на 43,2%.

 

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