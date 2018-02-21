На Львовщине открылся новый завод

ООО «Ренома» 19 февраля 2018 г. открыло первый во Львовской области (с. Сопошин Жовковского р-на) завод по переработке меда и продуктов пчеловодства.

Об этом сообщает agroportal.ua.

Как говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации, в состав производственных мощностей предприятия входит цех приема сырья, цех переработки меда и гомогенизации, склад готовой продукции, механическая мастерская, котельная с экономическими и экологическими котлами.

Предприятие имеет возможность регулярно поставлять полифлорный (собранный из разных видов растений) или монофлорный мед (собранный с одного вида растений) общим объемом до 500-1000 т в год. Предприятие производит гомогенизированный акациевый, липовый, гречишный, подсолнечный, разнотравье, и рапсовый мед.

«Изюминкой нашего завода является сортовой мед. Мало какое предприятие сегодня в Украине экспортирует партиями сортовой мед. А именно — акацию, липу, гречиху. В основном экспортируют разнотравье, подсолнух» , — отметил директор предприятия «Ренома» Михаил Барановский.

Как уточняется, изготовленный на заводе мед экспортируется в Польшу, Австрию, Италию, Канаду. Каждая партия получает экспертное заключение.

В планах компании — создание органической и промышленной пасеки, начало производства фасованного меда, налаживание производства инновационных лечебно-профилактических средств на основе продуктов пчеловодства и экологически безопасных препаратов для пчел.