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На Львовщине открылся новый завод

На Львовщине открылся новый завод
02:55 Сегодня Телеграф
Фото: zaxid.net

Новости Бизнеса: Во Львовской области запустился первый завод по переработке меда, инвестиции в завод составляют 20 млн грн.

ООО «Ренома» 19 февраля 2018 г. открыло первый во Львовской области (с. Сопошин Жовковского р-на) завод по переработке меда и продуктов пчеловодства.

Об этом сообщает agroportal.ua

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Как говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации, в состав производственных мощностей предприятия входит цех приема сырья, цех переработки меда и гомогенизации, склад готовой продукции, механическая мастерская, котельная с экономическими и экологическими котлами.

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Предприятие имеет возможность регулярно поставлять полифлорный (собранный из разных видов растений) или монофлорный мед (собранный с одного вида растений) общим объемом до 500-1000 т в год. Предприятие производит гомогенизированный акациевый, липовый, гречишный, подсолнечный, разнотравье, и рапсовый мед.

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«Изюминкой нашего завода является сортовой мед. Мало какое предприятие сегодня в Украине экспортирует партиями сортовой мед. А именно — акацию, липу, гречиху. В основном экспортируют разнотравье, подсолнух» , — отметил директор предприятия «Ренома» Михаил Барановский.

Как уточняется, изготовленный на заводе мед экспортируется в Польшу, Австрию, Италию, Канаду. Каждая партия получает экспертное заключение.

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В планах компании — создание органической и промышленной пасеки, начало производства фасованного меда, налаживание производства инновационных лечебно-профилактических средств на основе продуктов пчеловодства и экологически безопасных препаратов для пчел.

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