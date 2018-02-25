Автомобили с удаленным оператором протестируют в США

Автономные автомобили, которые поддерживают свою компьютеризированную систему удаленным оператором-человеком, а не водителем за рулем, могут пройти первые тесты на дорогах США уже в апреле. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на автомобильный департамент штата."Опираться на удаленного оператора-человека, который может управлять несколькими автономными транспортными средствами на расстоянии нескольких миль – это шаг, который позволил бы достичь доходности в открывшейся области самоходных технологий", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что среди первых пользователей этой технологии будут компании по перевозке пассажиров, чья цель – максимизировать количество пассажиров, которые платят, и устранить тех, кто путешествует с ними. В гонках по разработке автономных транспортных средств участвуют такие глобальные автопроизводители, как General Motors, и технологические гиганты, как Alfabet Inc. Если компании готовы к апрелю запустить технологию удаленного управления, это будет первый случай, когда они смогут протестировать свои автомобили на дорогах общего пользования в штате Калифорния без присутствия физических водителей.

Технология дистанционного управления, которая уже используется NASA и военными, рассматривается как способ быстрого запуска в коммерческой разработке самоходных автомобилей. Ожидается, что новые правила будут утверждены не позднее этого месяца и вступят в силу в апреле. Компании типа Nissan, Waymo и стартапы Zoox, Phantom Auto и Starsky Robotics работают над технологией, которая позволяет удаленному оператору взять под контроль транспортное средство, если основная автономная система внутри автомобиля сталкивается с проблемами, известными в отрасли как "крайние" случаи, которые трудно решить. Наличие удаленного оператора может помочь компаниям успокоить законодателей и общественность относительно безопасности автономных автомобилей.