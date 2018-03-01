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Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома"

"Нафтогаз"
17:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" и Украина должны добиваться ареста активов "Газпрома" в случае невыплаты долга по решению Стокгольмского арбитража.

Президент Украины Петр Порошенко поручил НАК "Нафтогаз Украины" и украинским министерствам добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае, если он откажется выплачивать средства, присужденные в пользу НАК Стокгольмским арбитражем.

"Я обращаюсь к главе НАК "Нафтогаза" Коболеву, руководителям министерств энергетики, юстиции, иностранных дел, а также Генеральной прокуратуры, чтобы срочно собрать совещание, и если "Газпром" не выплатит эти деньги, НАК должен добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

П. Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу.

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Новости Бизнеса, Газпром, Генпрокуратура, Нафтогаз, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж.
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