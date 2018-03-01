Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома"

Президент Украины Петр Порошенко поручил НАК "Нафтогаз Украины" и украинским министерствам добиваться ареста активов российского "Газпрома" в случае, если он откажется выплачивать средства, присужденные в пользу НАК Стокгольмским арбитражем.

"Я обращаюсь к главе НАК "Нафтогаза" Коболеву, руководителям министерств энергетики, юстиции, иностранных дел, а также Генеральной прокуратуры, чтобы срочно собрать совещание, и если "Газпром" не выплатит эти деньги, НАК должен добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

П. Порошенко также поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с ЕК для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу.