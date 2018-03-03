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"Нафтогаз" обжалует штраф главе правления компании

"Нафтогаз"
00:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" обжалует штраф Фискальной службы в размере 8,3 млрд грн.

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" обжалует штраф в размере 8,3 млрд грн, который 1 марта Фискальная служба наложила на главу правления компании Андрея Коболева.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы будем писать жалобу. У нас есть механизм, как это обжаловать", - сказал он, добавив, что все претензии Фискальной службы являются неправомерными.

По словам Витренко, Фискальная служба обвинила главу "Нафтогаза" Андрея Коболева в том, что он не подписывал акты приема-передачи газа, который "Газпром" в 2015-2017 годах поставлял на временно оккупированные территории Донбасса.

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"Это абсурд", - прокомментировал Витренко сам факт начисления.

Как сообщалось, глава Национальной акционерной компании ”Нафтогаз Украины” Андрей Коболев ранее заявил о том, что Государственная фискальная служба выписала ему два персональных штрафа на сумму 7 и 1,3 млрд грн, которые он должен уплатить не позднее пятнадцати дней.

По мнению Коболева, таким образом кто-то в Фискальной службе решил его поздравить с исторической победой в Стокгольме. По словам Коболева, реальная причина этих штрафов – отказ "Нафтогаза" оформлять и оплачивать поставленный на оккупированную территорию "Газпромом" газ.

2 марта президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко и и. о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления многомиллиардного штрафа.

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Новости Бизнеса, "Нафтгаз", Андрей Коболев, Фиксальная служба, Штраф Коболеву, Юрий Витренко.
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