https://telegraf.com.ua/files/2018/03/0001-4d79d437-5a9b5c59-20b6-8525ed2e-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/3939804-naftogaz-ukraina-predotvratila-rossiyskuyu-popyitku-sozdaniya-gazovogo-krizisa.html
"Нафтогаз": Украина предотвратила российскую попытку создания газового кризиса
Новости Бизнеса: "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.
"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев. По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.
Ранее сообщалось, что "Газпром" начал процесс расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией "Нафтогаз" в международном арбитражном суде Стокгольма.
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