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"Нафтогаз": Украина предотвратила российскую попытку создания газового кризиса
04:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.

"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев. По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начал процесс расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией "Нафтогаз" в международном арбитражном суде Стокгольма.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Газовый кризис, Газпром, Нафтогаз, РФ, Украина.
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