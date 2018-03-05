Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поблагодарил Швецию за справедливый суд Порошенко поблагодарил Швецию за справедливый суд
Новости: "Нафтогаз" усилил охрану ГТС "Нафтогаз" усилил охрану ГТС
Новости: Сборная Украины сыграет с Италией Сборная Украины сыграет с Италией
Новости: Режиссер оскароносного фильма "Форма воды" опозорился во время церемонии Гильермо дель Торо опозорился во время церемонии
X

"Нафтогаз" закрывает представительство в России

НАК "Нафтогаз Украины"
17:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Нафтогаз

Новости Бизнеса: НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.

"Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства", - говорится в сообщении.

"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контракта

Как сообщалось, ПАО "Газпром" после проигрыша "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, К "Нафтогаз Украины", Москва, Россия, Стокгольмский арбитраж.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

В УЗ рассказали, где будут курсировать локомотивы General Electric Airbus может сократить более 3000 работников Украина предотвратила попытку создания газового кризиса

Последние новости

Германия хочет конкретики по достижению мира на Донбассе Опубликован первый тизер фильма "Мэри Поппинс возвращается" (Видео) Китай сокращает промышленное производство
Сегодня читают
01 Когда потеплеет: прогноз погоды на неделю
02 На адвокатов Януковича заведено уголовное дело
03 Накрыло 2-метровым слоем снега: сахалинцы ныряют в сугробы прямо из окна дома
04 Невероятная, драматичная победа "Динамо" над "Зарей" (Видео)
05 Какой вред организму может принести употребление апельсина
Новости сегодня
18:26 Этот парень отрастил бороду, и вся его жизнь полностью переменилась (Фото)
18:23 Украина призвала страны НАТО не признавать выборы в Крыму
18:20 В Кропивницком планируют возобновить работу аэропорта
18:17 Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме
18:12 Уайлдер - Ортис: стали известны гонорары боксеров за бой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минсоцполитики анонсировало изменение механизма начисления пенсий В Украине увеличат роль стажа при начислении пенсий
Новости: Когда потеплеет: прогноз погоды на неделю Когда потеплеет: прогноз погоды на неделю
Новости: "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контракта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контракта
Новости: Оскар 2018: полный список победителей Оскар 2018: полный список победителей
Добавить комментарий
0